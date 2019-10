Weglopen Gemeentebelangen Oldambt komt 'als donderslag bij heldere hemel'

Het college van Oldambt in betere tijden (Foto: Gemeente Oldambt)

Niemand binnen het college van de gemeente Oldambt had verwacht dat Gemeentebelangen uit de college-onderhandelingen zou stappen. Dat laten de fractievoorzitters van de partijen desgevraagd weten.

'Gemeentebelangen Oldambt is al die tijd een serieuze optie is geweest', zegt PvdA'er Hilbert Flokstra. 'Ik baal hier behoorlijk van.'

Collegebreuk



Begin september stapte de SP uit het Oldambtster college. De gemeente komt de komende jaren miljoenen tekort, maar de socialisten weigeren te bezuinigen. Daardoor bleven de PvdA, VVD en Partij voor het Noorden met zijn drieën over.

Omdat zij slechts tien van de 25 zetels in handen hebben, wordt gezocht naar een nieuwe samenwerking. Daarom werden gesprekken gevoerd met Gemeentebelangen (3 zetels), CDA (2), D66 (1) en ChristenUnie (1).

Gemeentebelangen is sinds donderdagavond geen gesprekspartner meer. Er ligt een bezuinigingsplan, maar de partij ziet te weinig van haar eigen inbreng terug in de opgeschreven maatregelen. 'Onze thema's komen niet aan bod', zei Ger Klein. Reden voor de partij om uit de onderhandelingen te stappen.

'Ik dacht dat het een grapje was'

Ger Klein van Gemeentebelangen belde donderdagavond met PvdA'er Flokstra om te vertellen dat de lokale partij zich terugtrekt. Flokstra stelde vervolgens zijn college-genoten op de hoogte. Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden: 'Ik dacht Hilbert houdt mij voor de gek, hij maakt een grapje.'

Harold de Groot van de VVD begreep er ook weinig van: 'Ik ben oprecht verbaasd. In mijn beleving waren wij heel goed met elkaar in gesprek, maar nu trekken zij opeens de stekker eruit. Dan vraag ik mij toch af hoe serieus die gesprekken zijn geweest.'

Vreemde timing



De collegepartijen begrijpen vooral weinig van de timing van Gemeentebelangen. Nieboer: 'Wij zitten in de verkennende fase, daarin wordt nog niet onderhandeld over waar wij uiteindelijk wel en niet op gaan bezuinigen. Binnenkort zouden die gesprekken starten. Het is vreemd dat Gemeentebelangen daarom nu al stopt.'

Ger Klein van Gemeentebelangen daarover: 'Wij herkennen geen millimeter van onszelf in deze bezuinigingsplannen. Als het voorstel moet worden veranderd tot wij tevreden zijn, dan moet er wel dertig tot veertig procent worden aangepast. Dat zie ik niet gebeuren, dus dan kunnen wij er beter mee stoppen.'

Voor de bühne?

Voor velen was het nieuwe college op voorhand al bepaald. Het zou voor 99,9 procent zeker zijn dat de steun wordt gevonden bij het CDA, D66 en/of de ChristenUnie. Samenwerken met Gemeentebelangen leek op voorhand al kansloos, mede omdat die partij het afgelopen jaar behoorlijk fel is geweest en, zoals zij zelf ook zegt, 'niet het braafste jongetje van de klas is'.

Toch was het geen gelopen race. Sterker nog, zo zegt Flokstra: 'Dit komt echt als donderslag bij heldere hemel, want Gemeentebelangen is een hele serieuze optie. Wij hebben ook helemaal nog geen afweging gemaakt.'

Overgebleven opties



Er blijven nu nog weinig keuzes over. Om weer tot een meerderheid te komen, zijn minimaal drie zetels nodig. Dat betekent dat het CDA sowieso in het nieuwe college zal treden, omdat die twee zetels simpelweg noodzakelijk zijn. De vraag daarbij: krijgt het college daarbij steun van D66, van de ChristenUnie of van beide partijen?

