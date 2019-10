'Het is trekken aan een dood paard, vreselijk frustrerend' (update)

Een groep inwoners van De Poffert heeft het helemaal gehad met de gemeente Westerkwartier. Ze hebben een gesprek over de aanpak van hardrijders afgezegd. 'We voelen ons helemaal niet serieus genomen', zegt Koos Fekkes.

Hij is één van de bewoners die aandringt op maatregelen tegen hardrijders in De Poffert, een buurtstreek tussen Hoogkerk en Oostwold. De afspraak met wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi die al stond, is afgezegd.

Geen reactie

'We wilden gaan werken met een agenda, er zou genotuleerd worden en we zouden zelf punten kunnen inbrengen. Anders dan de eerste twee keren. Daar is niet op gereageerd.'

Volgens Fekkes ligt de gemiddelde snelheid bij De Poffert op 70 kilometer per uur, terwijl je er maar 50 mag.

'Er zijn tijdelijk smileys en streepjes bij de ingang van de bebouwde kom geplaatst. Maar op een gegeven moment zijn automobilisten eraan gewend en werkt het niet meer.'

Rustig aan

De verontruste bewoners van De Poffert en de gemeente hebben elkaar zeker nodig, erkent Fekkes. 'Maar we hebben gezegd dat we het nu even rustig aan doen, totdat de gemeente zegt: We gaan er iets aan doen en serieus met jullie in gesprek.'

Fekkes noemt overleg met de gemeente 'trekken aan een dood paard'. 'Ze wijzen alleen maar dingen af: Dit kan niet, dat moet niet, dit werkt niet. Het is vreselijk frustrerend.'

Verkeersdrempels?

De gemeente Westerkwartier laat weten dat er smileyes zijn aangeschaft en geplaatst om het verkeer af te remmen.

'Wat betreft de vervolgstappen is afgesproken dat de werkgroep Poffert in overleg gaat met de bewoners om te onderzoeken waar eventuele verkeersdrempels geplaatst kunnen worden', laat een gemeentewoordvoerder weten.

'We zijn in afwachting van wat het onderzoek van de werkgroep oplevert. Als er draagvlak voor verkeersdrempels is bij de bewoners, dan is de gemeente bereid deze aan te leggen op het grondgebied van de gemeente Westerkwartier.'

