Geen aangifte na vernield Vismarkt-hekwerk: 'We hebben begrip voor ze'

Dat zegt een woordvoerster van het bedrijf. Vlak na het incident op de Vismarkt ging het bewuste filmpje ook al rond op het kantoor van de infrastructuurspecialist.

'Daar gaan onze eigendommen', was het eerste dat de woordvoerster te binnen schoot toen ze de beelden zag. 'Al is dat alleen maar materiële schade. Het is belangrijker dat het moment goed afliep voor de fietser die bijna geraakt werd door één van de hekken. Dat had ook anders kunnen aflopen.'

Hieronder de beelden van het incident op de Vismarkt



Het bedrijf, met het hoofdkantoor in het Gelderse Tricht, werd nog diezelfde dag benaderd door de boer die zich verantwoordelijk voelde voor de opgelopen schade. 'Die vertelde mij dat hij garant stond voor de kosten die wij door de vernielingen moesten maken', zegt de woordvoerster.

Ze vond het belletje erg attent. 'De schade wordt keurig vergoed, al moeten we nog in beeld brengen wat het totale bedrag is. Maar aangifte doen we niet. Waarom niet? Omdat wij de boeren een warm hart toedragen', verklaart ze. 'De boeren die protesteren doen dat omdat zij hun toekomst op het spel zien staan. Dan hebben wij er begrip voor dat je je emoties op een gegeven moment kunt verliezen.'

Woensdag deed de burgemeester van de gemeente Groningen, Koen Schuiling, nog een oproep aan de bestuurder van de bewuste trekker om zich te melden bij de politie. 'Wees een kerel, en meld je', zei hij. aan die oproep gaf tot dusver nog niemand gehoor.

A. Hak hecht meer waarde aan een goede relatie met agrariërs dan het doen van een aangifte, laat de woordvoerster weten.

'Al meer dan vijftig jaar kunnen wij in Nederland en daarbuiten gebruikmaken van de gastvrijheid van boeren voor het aanleggen van tracés. Daarvoor doorkruisen we soms complete weilanden en dat gaat altijd zonder problemen. Mooi dat wij hen nu eens tegemoet kunnen komen.'

Ze waardeert het dan ook dat er direct contact werd opgenomen om over de schade te praten, al hoopt het bedrijf dat dit in de toekomst niet meer nodig is. 'Maar voor nu is het perfect opgelost', besluit ze.

