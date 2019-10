Wiebes blikt terug: te weinig busjes de dorpen in

Het had het jaar van de uitvoering moeten worden, maar dat is het voor de versterkingsoperatie niet geworden. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat erkent dat er te weinig aannemersbusjes door de dorpen zijn gereden.

'Alle mensen die vinden dat het te lang duurt, hebben een punt', zegt Wiebes. 'Bij de versterking hadden we echt meer gewild en hadden we meer tempo willen maken.'

Twee jaar minister

Eind deze maand is Wiebes twee jaar minister van Economische Zaken en Klimaat. In die twee jaar is er veel gebeurd. Maar veel ook niet. Reden om met de bewindsman terug te kijken op twee bewogen jaren.

Positiever

Als het gaat om de schadeafhandeling, worden gedupeerde Groningers langzamerhand steeds een beetje positiever over de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 'Er staat nu een professioneel loket', vertelt de minister. 'Niet iedereen wordt per se tevreden, maar de metingen laten zien dat het vertrouwen groeit.'

Het groeiende vertrouwen in de TCMG zorgt er volgens Wiebes mede voor dat het aantal schademeldingen wekelijks oploopt. 'We hebben niet gedacht dat dit aantal zo zou oplopen', erkent hij. 'Maar het is wel goed, want mensen hebben recht op hun vergoeding. Het is onze ambitie om de behandelcapaciteit nogmaals te verdubbelen.'

Veel onzekerheid

Bij de versterkingsoperatie zijn de positieve geluiden verder te zoeken. Er heerst vooral veel onzekerheid onder Groningers. Want hoe kan het dat de ene woning wel wordt versterkt en de andere niet, terwijl de huizen identiek zijn? Anderen vragen zich af of hun huis überhaupt nog wel wordt versterkt.

'Ik bepaal niet of een huis veilig is', benadrukt Wiebes. 'Dat is aan het oordeel van experts. Als die zeggen dat het moet worden versterkt, dan worden ze versterkt. Maar identieke huizen op hetzelfde moment moet je ook hetzelfde versterken.'

'We zijn het erover eens dat aan de versterkingsoperatie nog veel gedaan moet worden. Er moeten nog een heleboel huizen worden geïnspecteerd. We zijn nu redelijk op tempo, maar de busjes zijn onvoldoende de wijken ingegaan.'

Minder ambitieus

Waar Wiebes wel voortvarend mee aan de slag is gegaan, is het dichtdraaien van de gaskraan. Afgelopen maand kondigde hij aan dat de winning in Groningen stopt in 2022, terwijl die afbouw in het regeerakkoord aanzienlijk minder ambitieus was.

'Totaal niet', zegt Wiebes enigszins geërgerd. 'Ik probeer niet al te veel politicus te zijn, maar als ik ergens in geloof ben ik wel een vasthoudend mannetje. Ik kwam tot de conclusie dat de enige manier om de veiligheid te garanderen was, we de gaswinning moesten stopzetten. Het was onhaalbaar om in vijf jaar alle huizen te versterken.'

Een schok

Zijn standpunt kwam als een schok voor veel van zijn collega-ministers, stelt Wiebes. 'Er komt ineens iemand aan die 70 miljard euro aan gas in de grond wil laten zitten. Het was wel echt even wennen. Het was een periode waarin collega's zich door mij overvallen voelen. Maar veiligheid gaat boven geld.'

Het was een persoonlijke missie van Wiebes om de gaskraan sneller dicht te draaien. Toch durft hij niet te zeggen dat hij trots is. 'Ik ben niet zo van de trots en dit is ook nog niet het moment om trots te zijn.'

Kansen voor Groningen

Vooruitkijkend naar de toekomst, zegt hij wel trots te zijn op de kansen die er liggen voor Groningen. Met name op het gebied van de waterstofeconomie. 'Ik vraag ook aandacht voor alle kracht die de regio heeft', zegt hij. 'Hier is zoveel kracht en enthousiasme, daar kunnen veel regio's in Europa een voorbeeld aan nemen.'