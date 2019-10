Post en Den Hertog jagen nu samen op zeges

Af en toe zaten marathonschaatsers én concurrenten Robert Post en Sjoerd den Hertog al samen in de auto als ze afreisden naar wedstrijden. Maar dat verandert, want dit seizoen zitten ze wekelijks samen in de auto.

En niet alleen dat verandert. De huisgenoten zijn nu ook ploeggenoten, iets waar ze beide al een tijdje op hoopten.

De eerste gezamenlijke reis dit seizoen is aanstaande zaterdag, naar Amsterdam. Op de Jaap Edenbaan wordt traditioneel de eerste wedstrijd van de Marathon Cup verreden. Den Hertog won het eindklassement twee keer op rij en was qua uitslagen niet uit de top-10 weg te slaan.

Honger

Post weet sinds vorig seizoen wat winnen is. Drie keer was hij de beste. De laatste overwinning was in Amsterdam, in de finale van de Cup. De honger naar een volgende zege is ook nu alweer aanwezig. 'Ik denk dat ik daar momenteel goed genoeg voor ben', vertelt Post tussen de training in Thialf door.

Den Hertog heeft iets minder hoge verwachtingen van de eerste wedstrijd. 'Ik heb een beetje gerommeld met m'n materiaal en ben niet helemaal fit. Niet heel erg, maar dat merk je wel op het ijs', zegt hij.

IJzersterk

Post en Den Hertog maken deel uit van een ijzersterke ploeg van zes schaatsers. Naast het Groningse duo dragen ook onder anderen Ingmar Berga en Crispijn Ariens de kleuren van Okay Fashion & Jeans. Rijders met een schat aan ervaring en een palmares om 'u' tegen te zeggen.

Voor de concurrentie binnen de schaatsploeg zijn ze niet bang. Post en Den Hertog hopen door de kracht van het team te kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten. Daarom was de transfer van Post ook wel te begrijpen. Iets wat al een paar seizoenen in de lucht hing.

'Aan weinig woorden genoeg'

'Dat we huisgenoten zijn, was één van de redenen waarom ik ploeggenoot van Sjoerd wilde worden. We kunnen nu veel meer samen doen qua training. En hij was natuurlijk de te kloppen man vorig seizoen. Het is mooi dat ik nu bij hem in de ploeg zit', vindt Post.

Den Hertog kan zich daar goed in vinden. 'We hebben aan weinig woorden genoeg. Daaraan merk je dat je elkaar al heel lang kent.'

