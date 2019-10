Hard werken en toch een lege bankrekening, hoe voorkom je dat?

Het is lang niet altijd eenvoudig om als kleine ondernemer je hoofd financieel boven water te houden. Financieel coach Monica ten Hoove-Helbig kan er ook uit eigen ervaring over meepraten. In dit Expertblog vertelt ze hoe je als zzp'er of kleine ondernemer financieel succesvol kunt worden.

Door Monica ten Hoove-Helbig

Bijna vijf jaar geleden begon ik voor mezelf. Ik wilde anderen helpen met hun financiën want ik zag dat veel mensen daar problemen mee hebben. Het geeft hen onrust en het beïnvloedt keuzes en dus hun leven. Denk niet dat het alleen zo is bij mensen met weinig inkomen. Ook mensen met een (boven)modaal inkomen hebben er vaak problemen mee.

Na een jaar ondernemen kwam ik erachter dat vooral kleine ondernemers problemen ervaren met de financiële kant van ondernemen. Dat je een goede kapper bent betekent nog niet dat je de financiën van je eigen zaak ook goed kunt managen.

Geen resultaat

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook ik problemen had met het financieel succesvol maken van mijn bedrijf. Ik werkte heel hard, zoals veel ondernemers, maar ik zag het resultaat daarvan niet terug op mijn bankrekening.

Ik besloot dat het zo niet verder kon. Ik was oververmoeid en platzak. De lol van het ondernemen was er wel af. Ik besloot nog één poging te doen. Tijdens die poging zou ik alleen nog maar doen waar ik me goed bij voelde. Ik zou geen goeroes en coaches meer blind volgen, maar mijn eigen ding doen.

Ik was oververmoeid en platzak. De lol van het ondernemen was er wel vanaf Monica te Hoove-Helbig

En dat werkte! Binnen een jaar had ik een financieel succesvol bedrijf, terwijl ik veel minder uren werkte dan het jaar ervoor. Opdrachten en klanten kwamen naar mij toe in plaats van dat ik op zoek moest. Andere ondernemers vroegen mij hoe ik dat had gedaan en of ik ze ook kon helpen. Op deze manier ondernemen gun ik alle ondernemers en dus werkte ik mijn methode verder uit. Dat werd de MILJOEN-methode.

Million Bucks

De MILJOEN-methode betekent niet dat je een miljoen moet verdienen, maar het gaat om het gevoel bij het ondernemen. Ken je de uitspraak I feel like a million bucks? Dat gaat over goed voelen, lekker in je vel zitten en dat alles loopt zoals het moet.

De MILJOEN-methode zorgt voor meer tijd voor je gezin en jezelf, meer geld, meer rust en meer klanten. Maar wat houdt die methode nu in? Elke letter staat voor een succesfactor die je helpt financieel succesvol te ondernemen. Ik zet ze hieronder op een rij. Hoe je ze in de praktijk moet toepassen leg in latere blogs uit.

M van Mindset en Management

– Mindset, en dan vooral je geldmindset: hoe denk je over geld. Dat is van grote invloed op je financiële succes.

– Manage je geld: Geldmanagement helpt je om altijd goed inzicht te hebben in je financiën.

I van Inzicht en Inkomen

– Inzicht: Weet wat er binnen komt en waar je geld heen gaat. Zowel zakelijk als privé. Dit geeft rust, maar zorgt ook voor betere keuzes.

– Inkomen: Welke verdienmodellen gebruik je en wat zijn je prijzen? Omzet wordt hier vaak genoemd, maar het gaat natuurlijk om je winst.

L van Lifestyle en Leider

– Lifestyle: Bepaalt een groot deel van je uitgaven en dus je financiële situatie en je winst.

– Leider: Een leider volgt zijn eigen pad, heeft een eigen mening en is niet bang die te verkondigen.

J van Jij

– Jij: Er is maar één persoon die het financieel succes van je bedrijf bepaalt. Dat ben jij. Het is jouw mindset, jouw gedrag, jij bent degene die de prijzen bepaalt, die het geld beheert, die de klanten helpt en de marketing doet.

O van Opzet en Oefenen

– Opzet: Dat gaat over doelen stellen. Wist je dat de meest succesvolle mensen het stellen van doelen noemen als één van hun belangrijkste succesfactoren?

– Oefenen: Hoe heb je leren fietsen en lopen? Juist, door vallen en opstaan. Ook als ondernemer mag je vallen en opstaan.

E van Energie

– Energie: Niemand krijgt iets voor elkaar zonder energie. Hoe zorg je voor genoeg energie voor je werk, je gezin en jezelf? Waar steek je energie in?

N van Nee

Nee: Dat moet je ook durven zeggen.

Je denkt wellicht 'Jeetje wat veel. Ik moet toch gewoon meer klanten en meer omzet?' Maar er zijn heel veel factoren van invloed. Ik zie ondernemers zich focussen op omzet. Ze weten een hoge omzet te realiseren, maar verliezen de rest uit het oog waardoor ze toch niet financieel succesvol zijn.

Ik ben in elk geval blij dat ik hardwerkende ondernemers mag helpen met mijn MILJOEN-methode.

Monica ten Hoove-Helbig is financieel coach. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden. Ze is auteur van het boek 'Experttips voor Financieel Succesvol Ondernemen' en eigenaar van Cijfers & Centen.