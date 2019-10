Wiebes: 'CVW kwam afspraken niet na, een kolossale blamage'

Het Centrum Veilig Wonen is verantwoordelijk voor het aardbevingsbestendig maken van huizen in het aardbevingsgebied. Het CVW houdt eind dit jaar op te bestaan.

Nieuwe plannen

In november 2018 presenteerden het Rijk, de aardbevingsgemeenten en de provincie hun plannen om de versterking op een nieuwe manier aan te pakken. Dit om de versterking in een stroomversnelling te brengen.

Cruciale rol

De nieuwe versterking moest in januari 2019 van start gaan. Het Centrum Veilig Wonen had daarbij een cruciale rol, omdat het bedrijf de opdracht kreeg woningen te inspecteren en vervolgens te beoordelen of ze veilig zijn of niet.

Tot Wiebes zijn grote spijt liep het anders. 'Ik heb in dit eerste half jaar aan de Tweede Kamer moeten melden dat wij op basis van afspraken dachten dat het Centrum Veilig Wonen daar in volle gang mee was. Maar dat bleek niet zo te zijn', zegt Wiebes.

Afspraken niet nagekomen

De minister herinnert zich nog goed hoe hij het nieuws hoorde. 'Er was iemand van de NCG bij mij om de tafel die zei: 'We hebben nieuwe getallen ontdekt. Er is niks gebeurd aan de kant van het Centrum Veilig Wonen'.'

Bij de NCG werd volgens de minister op dat moment hard gewerkt. 'Maar alle afspraken die we hadden gemaakt met NAM werden door het CVW niet uitgevoerd.'

Onaangename verrassing

Het is de vraag of Wiebes er zelf wel genoeg bovenop zat en de boel onder controle had. 'Achteraf kun je veilig stellen dat we dat eerder hadden moeten weten. Want het was echt een buitengewoon onaangename verrassing', zegt de minister.

Kwade wil

Het Centrum Veilig Wonen wordt aangestuurd door de NAM. Het gasbedrijf dat de rekening van de versterking moet betalen. In hoeverre is het niet nakomen van de afspraken door het Centrum Veilig Wonen ingestoken door de NAM?

'Nou, ingestoken door de NAM… Kwade wil is hier denk ik niet aan de orde', zegt Wiebes. 'Maar dit is natuurlijk wel een kolossale blamage.'

Black-box

Volgens de minister was het Centrum Veilig Wonen tot die tijd nog een 'black-box' voor hem en zijn departement. Wiebes: 'We kwamen daar niet binnen. We kenden de getallen ook niet en we wisten niet precies wat daar gebeurde. Dat was echt de NAM.'

Reden voor de minister om ervoor te zorgen dat het Centrum Veilig Wonen wordt aangestuurd door de NCG. 'Op een gegeven moment hebben we alle deuren opengezet en de kasten opengehaald. De directie is daaraan gaan meewerken. En toen bleek dus dat er andere dingen gebeurden dan we hadden gedacht.'

Wiebes baalt dat dit pas zo laat aan het licht kwam. 'Ik had het eerlijk gezegd jaren eerder willen weten.'

Maar uiteindelijk is Wiebes eindverantwoordelijk en dat erkent de minister ook. 'Ik kan wel zeggen CVW dit of dat, maar ik ben verantwoordelijk.'

Volgens de minister zijn de problemen nu voorbij. 'Er wordt nu vaart gemaakt. In de tweede helft van dit jaar is het aantal inspecties op gang gekomen.'

Einde verhaal

Voor het Centrum Veilig Wonen is het op 31 december van dit jaar einde verhaal. Dan houdt het bedrijf op te bestaan. De Nationaal Coördinator Groningen neemt de taken van het CVW over.