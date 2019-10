Onderzoekers in de fout: Groningen stijgt op lijst met duurzame panden

De onderzoekers van ingenieursadviesbureau Sweco laten weten dat er een rekenfout in hun werk is geslopen. Een fout die voor Groningen gunstig uitpakt.

'Nadat we onze analyse hadden gepubliceerd, zijn we er helaas achter gekomen dat er bij zeven gemeenten onjuistheid is geslopen bij het berekenen van de energielabels. Dit vinden we heel vervelend.' Eén van die gemeenten is Groningen.

De vernieuwde, foutloze, ranglijst (Sweco)



Verlost van de laatste plek

Uit de aangepaste berekening blijkt dat in Groningen niet zeventien procent van alle gebouwen en woningen energielabel B of hoger heeft, maar 26 procent. Dat hogere aantal duurzame panden zorgt ervoor dat Groningen van de laatste plek verlost is.

Vier gemeenten blijken nu slechter te scoren: Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Haarlem. Volgens het onderzoek heeft Almere de meest duurzame panden. Daar heeft zestig procent een label B of hoger.

Lees ook:

- Huiseigenaren bijgepraat over verduurzaming tijdens eerste sessie Groningen woont SLIM