FC Groningen kent twee twijfelgevallen voor duel met Sparta

Het is nog niet zeker of aanvoerder Mike te Wierik en Ramon Pascal Lundqvist fit genoeg zijn om zondag in actie te kunnen komen tegen Sparta. Voor Lundqvist lijkt de wedstrijd te vroeg te komen.

FC Groningen komt zondag voor het eerst op de favoriete speeldag en -tijd van 14:30 uur in actie. 'We moeten onszelf de druk opleggen dat we gewoon licht favoriet zijn tegen Sparta', zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs twee dagen voor de wedstrijd.

Experiment

Door een interlandbreak lag de competitie voor FC Groningen zo'n twee weken stil. Wel oefende de FC tussentijds tegen SC Preußen Münster (2-1). Reden voor Buijs om eens te experimenteren met een 5-3-2-formatie en 3-5-2-formatie, al is het maar net hoe je het uitlegt.

Tegen Sparta wordt dat systeem niet doorgevoerd, zegt Buijs. 'We houden vast aan ons eigen systeem. Ik wilde tegen Münster een keer wat uitproberen. Er waren bijvoorbeeld veel jongens weg en ik wilde de spelers die er wel waren minuten geven op een positie die bij hun past.'

Omdat de Duitse tegenstander ook 5-3-2 speelde, wilde Buijs de mogelijkheid aangrijpen om te kijken hoe zijn ploeg zich in hetzelfde systeem uit de voeten zou maken. 'Aan de bal hebben we die wedstrijd te weinig laten zien, je wilt toch meer terugzien.'

Twijfelgevallen

Tegen Sparta heeft de keuzeheer te maken met twee twijfelgevallen. Mike te Wierik trainde vrijdag pas weer voor het eerst volledig mee, nadat hij last van zijn kuit had. Ramon Pascal Lundqvist heeft nog last van zijn enkel en trainde ook niet mee.

De verwachting is dat de aanvoerder er zondag gewoon bij is, maar Lundqvist de wedstrijd tegen de promovendus nog niet gaat halen. Als de Zweed inderdaad niet aan de aftrap staat, staat Mo El Hankouri aan de aftrap.

'Memisevic is een alternatief voor Mike te Wierik, maar hij kan nog geen hele wedstrijd spelen. Als ik met hem start, weet ik dat we een wissel kwijt zijn vlak na rust', zegt Buijs. Het lijkt logischer dat Van Hintum dan doorschuift naar het centrum en Absalem de plek van Van Hintum inneemt.

'Prestaties Sparta verbazen mij niet'

Sparta heeft op dit moment vijftien punten en staat verrassend op de vijfde plaats in de eredivisie. Het verbaast Buijs niet dat het team van zijn oud-trainer Henk Fräser het zo goed doet.

'We hebben tegen ze geoefend en ik had toen vooraf ook al wat beelden van Sparta bekeken. Ik zei toen al tegen mensen in mijn omgeving dat ze weleens de verrassing van de eredivisie konden worden dit seizoen. Ik verwacht ook niet dat ze de rest van het seizoen in de problemen gaan komen', besluit hij.

