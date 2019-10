FC Groningen verdediger Samir Memisevic dacht vorig seizoen wel eens aan stoppen

Sportief kende Samir Memisevic vorig jaar een uitstekend seizoen. De verdediger annex middenvelder was een belangrijke schakel in het elftal van Danny Buijs. Fysiek was het voor hem echter echter een rampjaar. 'Ik speelde 95% van de wedstrijden met pijn.'

Na bijna een half jaar revalideren zit Memisevic zondag tegen Sparta voor de tweede keer dit seizoen bij de selectie van FC Groningen. Na vijf maanden met vooral rust staat hij eindelijk voor zijn rentree op het voetbalveld.

Op 21 mei speelde FC Groningen haar laatste wedstrijd van het jaar tegen Vitesse. In het GelreDome werd met 3-1 verloren waardoor het seizoen erop zit. Voor Memisevic brak daarmee eindelijk een periode van rust aan. Een periode waar hij eigenlijk al het hele seizoen naar uitkeek.

Niet meer leuk

'Het was niet meer leuk om te voetballen.' De slepende liesblessure, waar hij al een tijd last van heeft, geneest namelijk alleen met rust. 'De pezen in mijn lies waren geïrriteerd. Ik ben bij een aantal doctoren geweest en allemaal gaven ze inderdaad aan dat ik rust nodig had.'

'Zelf hoopte ik nog op een operatie, zodat ik er misschien sneller vanaf zou zijn, maar dat zat er dus gewoon niet in. Sommige spelers zouden waarschijnlijk direct rust nemen om te revalideren, maar zo ben ik niet.'

De liesblessure verergerde weliswaar niet door te blijven spelen, maar verbeterde natuurlijk evenmin. 'Ik stond alleen twee dagen voor een wedstrijd op het trainingsveld. Dan trainde ik zo licht mogelijk en deed alleen het noodzakelijke.'

Klein wonder

Toch is het als je de Bosniër hoort praten een klein wonder dat hij vorig seizoen 'gewoon' zesendertig wedstrijden voor FC Groningen speelde. 'Ik kon soms mijn been nauwelijks meer bewegen na een wedstrijd', blikt hij nu terug.

In mijn hoofd speelden zoveel negatieve gedachten in die periode. Het was niet meer leuk om te spelen Samir Memisevic

'In mijn hoofd speelden zoveel negatieve gedachten in die periode. Het was niet meer leuk om te spelen. Ik sprak veel met de medische staf en soms was ik er ook gewoon echt klaar mee. Dan wilde ik niet meer voetballen nadat ik een wedstrijd had gespeeld. Ik zei dan wel eens dat ik gewoon wilde stoppen.'

'Voor de wedstrijd ging het dan wel weer. Dan kreeg ik een stuk of vijf pillen, pushte ik het weer in de wedstrijd en had ik na afloop weer enorm veel pijn. Na een wedstrijd ging ik een keer wat drinken met mijn zaakwaarnemer. Toen moest ik met mijn handen mijn eigen been verplaatsen, ik kon hem gewoon niet bewegen'.

FC Groningen verlaten

Het plan voorafgaand aan vorig seizoen was om FC Groningen aan het einde ervan te verlaten. 'Ook zodat de club nog wat geld aan me kon verdienen. Maar dat ging door die blessure allemaal niet door. Ik heb daarom wel besloten om mijn contract te verlengen, juist omdat ik erg dankbaar ben voor wat iedereen hier voor me gedaan heeft. Groningen voelt namelijk écht als een tweede huis. Een voetbalcarrière is kort, dat is misschien ook wel de reden dat ik het vorig jaar een beetje gepust heb.'

Clubs hoeven minder dan een miljoen te betalen als ik aan het einde van het seizoen zou vertrekken Samit Memisevic

Memisevic verlengde zijn contract de afgelopen winterstop tot augustus 2020 bij de Trots van het Noorden. 'Ik heb wel een gelimiteerde transfersom, maar ik ga niet zeggen hoeveel dat is. Clubs hoeven in ieder geval minder dan een miljoen te betalen als ik aan het eind van het seizoen zou vertrekken.'

Bijtekenen

'Toch sluit ik niet uit dat ik dat ik straks nog een keer ga bijtekenen. Ik wil graag een stap maken, maar ben ook erg tevreden met het contract dat ik nu heb. Als mijn contract afloopt, ben ik vijf jaar werkzaam in Nederland. Dat is iets belangrijks voor mij, want dan kan ik ook Nederlandse papieren krijgen, waardoor ik weer interessanter ben voor andere clubs', filosofeert Memisevic.

Samir Memisevic in duel met Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) (Foto: JKBeeld)

De wereld ziet er op dit moment in ieder geval al heel anders uit voor Memisevic. 'De trainer zei laatst ook al dat ik veel gelukkiger oogde. Ik heb geen pijn meer als ik aan het rennen, sprinten of schieten ben. En dat is iets waar ik gewoon erg blij mee ben. Ik wist na vorig jaar bijna niet meer hoe dat voelde.'

Minuten maken

Nu is het voor Memisevic zaak om weer minuten te gaan maken in het eerste elftal. Of dat in de verdediging is of op het middenveld weet de Bosniër niet en het maakt hem eigenlijk ook niet uit.

We zullen wel zien wara de coach me neer gaat zetten Samir Memisevic

'We zullen zien waar de coach me neer gaat zetten. Ik ben van nature meer een centrale verdediger, maar kan inmiddels ook goed uit de voeten op het middenveld. In het nationale team heb ik zelfs rechtsback gespeeld', legt Memisevic de opties uit.

Zonder pijn

'In de oefenwedstrijd tegen SC Preußen Münster speelde ik voor de eerste keer een helft mee. Om zonder pijn te voetballen is op dit moment gewoon heel fijn. Ik ben nu bijna fit en wil natuurlijk graag minuten maken in de eredivisie.'

