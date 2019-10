Je kapotte wekker of dvdspeler of juist een jas waar een knoop af is. Gooi het niet weg, maar laat het maken in een Repair Café. Het begrip Repair Café bestaat 10 jaar.

Het laten maken van je kapotte dingen in plaats van het direct in de prullenbak gooien wordt steeds populairder. Ook in Groningen zijn er heel wat van deze opknapplekken, waaronder in Heiligerlee.

Onnodig weggegooid

'Heel veel spullen worden onnodig weggegooid', meent eigenaresse van het Repair Café in Heiligerlee, Jannie Orsel. In de hoek van de kringloopwinkel aan de provinciale weg staat een werkbank. Alle kapotte dingen die worden ingeleverd, worden hier gemaakt.

'Blijkbaar willen mensen geen knoop meer aan een jasje naaien of een nieuwe ritsluiting laten zetten. Het wordt meteen weggegooid. Het kan gemakkelijk gemaakt worden.'

Hergebruik

Veel producten die worden ingeleverd kunnen gemaakt worden. De vrijwilligers die er rondlopen hebben verstand van allerlei dingen. We hebben allemaal technici hier die er naar kijken, vertelt Orsel. Medewerker Harm Kuiper is één van de jongens met handige handjes. 'Als ik ergens niet uitkom, dan kijk ik er met vrijwilligers naar en dan komen we samen met een oplossing.'

Toch kan niet alles gemaakt worden, weet ook de eigenaresse. Maar daar heeft ze ook een oplossing voor. 'Mocht het zo zijn dat iemand langskomt met bijvoorbeeld een strijkijzer die niet te repareren is, dan geven we een strijkijzer vanuit de kringloopwinkel aan de klant.'

Positieve reacties

De winkel en het Repair Café krijgen veel bezoek van mensen die niet veel te besteden hebben, zegt Kuipers. 'Die mensen kunnen gewoon geen nieuwe kopen. Neem een stofzuiger, dat is hartstikke duur. De minima kunnen niet zomaar 100 euro op tafel leggen voor een nieuwe. Dan komen ze bij ons en dan is het hartstikke mooi dat we hen kunnen helpen.'

De reacties die ze bij het café krijgen zijn erg positief. Een man is ontzettend blij als hij zijn koffiezetapparaat weer werkend terugkrijgt. Met een grote glimlach loopt hij met het apparaat onder zijn arm de deur uit. Vanavond heeft hij weer koffie.

