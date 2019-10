Westerwolde wijst verzoek heropening azc Bellingwolde af

Volgens burgemeester Jaap Velema kreeg het COA een 'eenduidig nee' te horen op het verzoek. Velema geeft aan dat Westerwolde met het azc in Ter Apel al veel doet.

We hebben ons deel meer dan geleverd Jaap Velema - burgemeester Westerwolde

'Onze visie is dat er een tweede aanmeldcentrum in Nederland moet komen, dat de druk op Ter Apel verlicht', zegt hij. 'In Ter Apel benutten we de maximale capaciteit bijna en daarmee hebben we ons deel meer dan geleverd.'

Het COA had het verzoek gedaan, omdat de instroom van vluchtelingen in Nederland weer toeneemt. Asielzoekerscentrum De Grenshof in Bellingwolde werd enkele jaren geleden juist gesloten, omdat het aantal vluchtelingen daalde.

Overlast

Een aantal bewoners van het azc in Ter Apel zorgt al enige tijd voor overlast. Met name veiligelanders plegen winkeldiefstallen en zorgden eerder dit jaar meerdere keren voor overlast in het openbaar vervoer.

Asielbus

Daarop werd besloten een proef te starten met een asielbus. Die proef loopt eind dit jaar af, waarna bewoners van het azc weer gebruik kunnen maken van de reguliere dienstlijn 73.

