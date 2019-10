Knoalster raad na 'njet' Veendam: 'Nadenken over kroonbenoemde burgemeester'

Het gemeentehuis in Stadskanaal (Foto: Google Street View)

De gemeente Stadskanaal heeft in de herindelingsdiscussie een aantal keren de deksel op de neus gehad. In 2011 werden verkennende gesprekken met Vlagtwedde voortijdig afgeblazen en in 2017 wilden Stadskanaal en Pekela herindelen, maar stemde Veendam tegen.

Stadskanaal moet nadenken

Door samenwerkingsverband De Kompanjie - een samenwerking tussen Veendam en Pekela - op te blazen, wordt de gemeenteraad van Stadskanaal gedwongen na te denken.

Coalitiepartij VVD is helder: 'In het coalitieakkoord staat dat wij als Stadskanaal afwachten, maar de beslissing van Veendam om een scheiding aan te vragen maakt dat de discussie in Stadskanaal weer actueler wordt', zegt fractievoorzitter Hans Klopstra.

'Wij vinden dat we ons moeten heroriënteren op onze positie. Als dat betekent dat we op het gebied van de herindeling actief de boer op moeten, dan vinden wij dat als VVD prima.'

'De bal ligt niet bij Stadskanaal'

Coalitiepartners ChristenUnie en CDA zijn minder happig op het idee om buurgemeenten te verleiden om met Stadskanaal de gesprekken aan te gaan.

'Wij waren altijd voor herindelen, maar sinds de laatste keer, toen Veendam nee zei tegen een herindeling met Stadskanaal en Pekela, vinden we dat de bal niet bij ons ligt', zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). 'Als gemeenten met ons willen herindelen, moeten ze zich maar bij ons melden.' CDA-voorman Klaas Remmerts sluit zich daarbij aan: 'Een gesprek is altijd mogelijk, maar het initiatief ligt niet bij ons.'

Oppositiepartijen GemeenteBelangen en D66 zijn blij met het signaal van Klopstra om als Stadskanaal meer de boer op te gaan. 'Je moet actief om je heen kijken om het gebied weer omhoog zien te brengen', vindt Eric Bieze, voorman van GemeenteBelangen. 'Alleen op basis van een grootschalige herindeling kun je hier de problemen te lijf gaan.'

D66'er Klaas Pals: 'Pekela is van harte welkom. In Veendam zijn ze alle arrogantie voorbij. Ik zou zeggen: 'Stadskanaal, bevrijd die arme mensen uit Pekela van Veendam'.'

Kroonbenoemde burgemeester

Van Beek ziet dat nog niet voor zich. Hij ziet het signaal van Veendam richting Pekela als aanleiding om de discussie te starten of Stadskanaal niet richting een eigen, kroonbenoemde burgemeester moet gaan.

De huidige waarnemer, Froukje de Jonge, is aangesteld tot het moment dat er duidelijkheid komt over de herindeling. De Jonge heeft daarbij ook aangegeven geen jaren te gaan pendelen tussen haar woonplaats Almere en Stadskanaal. Volgens van Beek is die duidelijkheid er nu met het besluit van Veendam.

'Veendam, dat wordt 'm niet. Ik denk dat als Froukje inderdaad volgend jaar wel zal gaan, we zo onderhand richting een kroonbenoemde burgemeester moeten gaan. Stadskanaal verdient dat gewoon.'

