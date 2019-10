Expeditie Grunnen heeft een hobby

Deze uitzending van Expeditie Grunnen staat voor een groot deel in het teken van hobby's. Vooral omdat in Appingedam de hobbymarkt werd gehouden. Achter vijftig kraampjes lieten mensen bezoekers kennismaken met hun hobby.

LEGO is zijn grootste hobby en Zuidlaren zijn inspiratie. Erik Oosting uit Kropswolde heeft op zijn zolderkamer zijn geboortedorp Zuidlaren nagebouwd met legosteentjes. Hij is er al zeventien jaar mee bezig en vindt het prachtig om te doen.

Ook in Expeditie Grunnen

- 'Kom eens langs, dan laat ik zien hoe mijn kraan werkt' in Kalkwijk

- Kastanjes eten in De Groeve

- Battle of the Braadworst?

