Warming-up: FC Groningen - Sparta

FC Groningen-trainer Danny Buijs deelde na de gewonnen wedstrijd tegen RKC maar liefst acht onvoldoendes uit aan zijn spelers. De oefenmeester gaf zichzelf een vijf, want hij had de spelers niet goed voorbereid en was ontevreden over de uitvoering.

Het spel tegen de promovendus was inderdaad niet goed. Er werd weinig gecreëerd, maar los van twee kansen in de beginfase werd er ook niks weggegeven. Toch waren er ook zeker wel positieve punten te benoemen. Zo ging de ploeg met een 2-0 ruststand aan de thee.

Aanvoerder Mike te Wierik scoorde eindelijk een keer een doelpunt. De verdediger gaat bij elke vrije bal en hoekschop mee naar voren, tot twee weken geleden eigenlijk altijd zonder succes. Hij kreeg dan ook dik verdiend één van de voldoendes die Buijs uitdeelde.

De vorm: FC Groningen

Na een loodzwaar programma moet FC Groningen de komende wedstrijden punten pakken om de ingeslagen weg omhoog definitief door te zetten. Met tien punten uit negen wedstrijden staat de FC nog altijd te laag op de ranglijst. Het spel tegen PSV en Ajax bood aanknopingspunten, zoals oud-coach Pieter Huistra altijd zei. Maar tegen RKC was daar weinig van terug te zien. Dat is dus ook iets wat echt beter moet.

Groningen wil graag dominant spelen, de tegenstander onder druk zetten en voetballend kansen creëren. Dat is iets wat nog onvoldoende tot uiting komt op dit moment. Mooi voorbeeld daarvan was wel de goal van Charlison Benschop tegen RKC. Na een knappe combinatie met Zeefuik wist de spits zijn eerste competitiegoal te maken in het shirt van FC Groningen. Een goal die naar meer smaakt.

De vorm: Sparta

Sparta is op dit moment dé club van Rotterdam. Met een vijfde plaats op de ranglijst is het team van Henk Fräser tot dusver de verrassing van de eredivisie. Eigenlijk had de Kasteelheer er nog twee punten bij kunnen hebben, maar in het openingsduel van dit seizoen in De Kuip maakte Feyenoord nog in de absolute slotfase gelijk.

Sparta bestaat uit een hecht team waarin weinig gewisseld wordt, waardoor de spelers steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Iets waar de toch nog vaak zoekende Danny Buijs misschien wel met een beetje jaloerse gevoelens naar kijkt.

Waar moeten we op letten?

Doordat Ramon Pascal Lundqvist waarschijnlijk niet op tijd is hersteld van zijn enkelblessure zal Mo El Hankouri op zijn positie achter de spits gaan spelen. Een positie die de buitenspeler wel lijkt te liggen. Hij krijgt daardoor de bal dichter bij de goal van de tegenstander aangespeeld en kan in staat zijn om met zijn individuele actie gevaar te stichten.

Azor Matusiwa is de speler met de meeste balveroveringen in de eredivisie. Hij pakte maar liefst 27 keer de bal van een tegenstander af. Een mooie statistiek voor de 21-jarige jongeling van FC Groningen. Toch moet het aan de bal een stuk beter. Doordat Matusiwa risico in zijn spel legt, komen er nog te vaak kansen voor de tegenstander uit balverlies. Dat is iets wat beter moet.

Historie

In de eredivisie speelden FC Groningen en Sparta dertig keer tegen elkaar in Groningen. Dertien keer won de Trots van het Noorden, tien keer werd het gelijk en zeven keer gingen de bezoekers met de volle buit naar Rotterdam.

In 2017 stonden FC Groningen en Sparta voor het laatst tegenover elkaar in Groningen, wat resulteerde in een klinkende 4-0 overwinning. Lars Veldwijk nam toen één van de doelpunten van FC Groningen voor zijn rekening. Tegenwoordig staat hij onder contract bij Sparta, waar hij vanmiddag vanaf de bank zal beginnen.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen - Sparta begint om 14:30 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 14.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Ramon Pascal Lundqvist en Mike te Wierik zijn twijfelgevallen en Michael Breij heeft de ziekte van Pfeiffer.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Zeefuik; Matusiwa, El Messaoudi, Gudmundsson, Hrustic; El Hankouri en Benschop.

