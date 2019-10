Donar heeft dankzij vliegende start geen moeite met Den Helder

Matt Williams Jr. was weer belangrijk voor Donar; in de eerste helft maakte hij 18 punten (Foto: Orange Pictures/Pieter van der Woude)

Hiermee gaven de Groningers een passend antwoord na twee opeenvolgende nederlagen tegen Feyenoord Basketbal en Zwolle. De ploeg van coach Erik Braal schoot uit de startblokken in Sporthal de Slenk, greep de tegenstander bij de keel en begon met een run van elf onbeantwoorde punten.

Voorsprong

Na het eerste kwart stond er mede hierdoor een behoorlijke voorsprong van 13-26 op het scorebord. Hiermee was het duel eigenlijk al gespeeld want de gasten bleven geconcentreerd spelen tegen een zoekende tegenstander.

Rust

Bij rust was het via een benutte driepunter in de slotseconde van Jason Dourisseau 33-51 in het voordeel van Donar. Matt Williams Jr. was in de eerste helft uitblinker aan de kant van de gasten met achttien punten.

Marge in tact

Na de onderbreking herstelde Den Helder Suns zich enigszins, maar de Groningers hielden de marge in tact. Een spetterende dunk van Thomas Koenis zorgde voor 44-61. Na dertig minuten basketbal was de marge dertien punten in het voordeel van de gasten: 54-67.

Topscorers

In het laatste kwart kwam de opgebouwde voorsprong van Donar geen moment meer in gevaar en werd verder uitgebouwd onder aanvoering van Jason Dourisseau. Topscorer aan de kant van de Groningers was Donte Thomas met twintig punten, Carrington Love was goed voor negentien punten.

Eerste duel Europe Cup

Aanstaande dinsdag 22 oktober staat voor Donar de eerste FIBA Europe Cup wedstrijd op het programma. Dan komt Phoenix Brussels op bezoek in MartiniPlaza. Tip-off is om 19.30 uur. Dit duel is live te volgen via de website van RTV-Noord via een livestream met commentaar van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel. Ook wordt er een blog bijgehouden.

Lees ook:

