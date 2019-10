Sparks kan landskampioen Grasshoppers alleen eerste helft bijbenen

Dit resulteerde uiteindelijk in een 75-54 nederlaag voor de Harense vrouwen. In Katwijk aan Zee begonnen de gasten uitstekend tegen het sterke Grasshoppers. Sparks knokte voor wat het waard was met veel verdedigende discipline. Na het eerste kwart stond het 14-14.

Teleurstelling

Bij rust was er wel een achterstand van 42-34, maar leek er nog perspectief te zijn op een stunt. In het begin van het derde kwart schakelde de thuisploeg echter een tandje bij en bleef de ploeg van interim-coach Klaas Stoppels volgens eigen zeggen 'teveel in de teleurstelling hangen.'

Onnodige fouten

Ook werden er heel veel onnodige turnovers weggegeven. Tel daarbij op de 24 aanvallende rebounds die de landskampioen wist te vergaren en de nederlaag is grotendeels verklaard. Topscorer aan de kant van de gasten was Danielle Pruijs met achttien punten. Over de positie van coach Stoppels komt aanstaande dinsdag 22 oktober duidelijkheid. Dan wordt bekend of hij wel of niet de rest van het seizoen voor de groep staat.

Hekkensluiter

Martini Sparks is puntloos hekkensluiter in de eredivisie na drie gespeelde duels. Aanstaande woensdag spelen de Harenaars in Tubbergen de uitwedstrijd tegen Jolly Jumpers.

Lees ook:

- Slordig Sparks moet punten aan Binnenland laten