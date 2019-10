Na de boeren gaat nu ook de bouwsector protesteren in Den Haag

Na de boeren komt binnenkort ook de bouwsector in actie tegen het stikstofbeleid van de overheid. De Stichting Grond in Verzet (in oprichting) wil op woensdag 30 oktober een landelijke protestdag organiseren op het Malieveld in Den Haag.

Binnen twee dagen hebben zich landelijk al bijna 9.200 bouwvakkers, aannemers, grondverzetbedrijven en andere ondernemingen in de bouwsector aangemeld als lid van de Facebookpagina van Grond in Verzet. Ook is er een groep aangemaakt in de berichtenapp Telegram.

Stikstofregels en chemische stoffen

Door de stikstofregels van de overheid liggen veel bouwprojecten op dit moment stil. De stichting hekelt bovendien de zogeheten PFAS-norm, waardoor bedrijven die grond verplaatsen of bouwen niet langer hun werk zouden kunnen doen.

PFAS is een verzamelnaam voor zo'n 6.000 chemische stoffen, die niet van nature in het milieu voorkomen. Doordat ze in veel producten worden toegepast zijn ze echter wel in de bodem en het oppervlaktewater terecht gekomen. Regels schrijven nu voor dat in één kilo grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag zitten. Voor bouwbedrijven betekent dit dat zo'n 90 procent van alle bouwgrond niet meer te gebruiken is.

Rampzalig

'De gevolgen van deze PFAS-norm zijn voor de grond-, weg- en waterbouw rampzalig. Honderden bedrijven in deze sector gaan nog voor het einde van dit jaar failliet, als er geen andere tijdelijke norm komt. Een eerste schatting praat al over een verlies van 6.000 banen en 100 miljoen euro gemiste omzet', stelt initiatiefnemer Klaas Kooiker uit Staphorst tegen RTV Oost.

Om de onvrede kracht bij te zetten roept de stichting de bouwsector op om woensdag 30 oktober te protesteren tijdens een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Mogelijk leidt dat opnieuw tot de komst van honderden trekkers, shovels en andere machines naar het centrum van de Hofstad.

