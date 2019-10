Sierhuis loodst FC Groningen met sterke invalbeurt langs Sparta

Na een idiote kopstoot van Sparta-keeper Coremans, die rood kreeg, op Sierhuis benutte Benschop in blessuretijd de resterende strafschop. Bij de openingstreffer kwam de voorzet van Warmerdam. Sierhuis was verdediger Vriends te snel af, draaide weg en schoot de bal beheerst langs Sparta-doelman Coremans.

Benschop benut buitenkansje

De keeper van Sparta verloor in de 94e minuut zijn hoofd toen Sierhuis hem licht toucheerde. Hij kon vetrekken. Verdediger Abels moest op goal en zag de penalty van Benschop in het doel verdwijnen. Daarmee was het verzet van de gasten definitief gebroken.

Padt brengt redding

Keeper Sergio Padt was eerder op de middag de held bij de thuisploeg door in de 56e minuut een zwak ingeschoten penalty van Bryan Smeets te stoppen. Zeefuik duwde volledig onnodig Auassar in de rug bij een corner waardoor de middenvelder van Sparta botste met Te Wierik. Scheidsrechter Blom ging op advies van de VAR kijken en besloot terecht tot een strafschop. Smeets nam een aarzelende aanloop waarna Padt goed gokte en knap redde.

Bal op de paal

Twintig minuten voor tijd was FC Groningen dichtbij de openingstreffer toen El Messaoudi op de paal schoot. Kaj Sierhuis viel dreigend in waardoor de thuisploeg eindelijk wel aan voetballen toekwam. Na een afgeslagen voorzet kwam Zeefuik in kansrijke positie, maar zijn onbeholpen schot ontbeerde elke rust en vloog keihard het publiek in.

Goede invalbeurt Sierhuis

Voor de invalbeurt van Sierhuis legde de ploeg van coach Danny Buijs een zwakke partij op de mat tegen de Rotterdammers. Groningen wist lange tijd geen kansen te creëren en kwam door slordig veldspel geen moment gevaarlijk voor het doel van de gasten.

Dervisoglu faalt

De grootste kans uit een geoliede aanval was voor Sparta-spits Dervisoglu die al in de 2e minuut, volledig vrijstaand, recht in de handen van Padt kopte na een voorzet op maat van Rahyi. Groningen zette hier slechts schoten voorlangs van Warmerdam en El Messaoudi tegenover.

Beloning

In het laatste kwartier gaf FC Groningen meer druk naar voren en kreeg dus via de inzet en acties van Sierhuis de ultieme beloning. FC Groningen stijgt door deze zege naar de elfde plek in de eredivisie met dertien punten uit tien duels. Volgende week zondag wacht voor de groen-witten de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Aftrap in het Abe Lenstra stadion is om 12.15 uur.

