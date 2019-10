Expeditie Grunnen zoekt Dr. Appel

Waar je ook kijkt: overal zie je appels op het Appelfeest bij de Biotoop in Haren. Bezoekers leveren hier hun appel- (of peren)oogst in om te laten persen tot houdbaar sap of afgeven om te laten verwerken tot cider. Presentator Ronald Niemeijer vraagt iemand om een hapje appelsoep.

Van de appels naar de bananen, want op de Grote Markt wordt een XL Apenkooi gehouden. Als apen spring je op en over de hindernissen om vervolgens banaantjes te verzamelen. Ronald en Petra doen ook mee en gaan de strijd aan met twintig kinderen!

Ook in Expeditie Grunnen

- Kinderen helpen mee met bladvegen in Marum

- Snoekvissers in Jonkersvaart

- Drieling van een maand oud in Wildervank

- Het plafond kwam naar beneden bij Pé Langen in Wildervank

- En nog veel meer

