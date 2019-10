Sierhuis: 'Bij die goal kwam alles eruit: opluchting, frustratie en blijdschap'

'Je droomt ervan om zo de wedstrijd te beslissen,' vertelt Sierhuis. 'Afgelopen week heb ik met keeperstrainer Bas Roorda als 'tegenstander' geoefend op het afwerken. Dat ging al heel lekker. Om hiermee nu beslissend te zijn, dat kan niet mooier.'

Moeilijke tijd

Sierhuis heeft niet de makkelijkste tijd achter de rug. Na vier wedstrijden zonder doelpunt kwam hij naast het elftal te staan. 'Natuurlijk krijg ik daarvan een tikje,' geeft de spits toe. 'Ik moet soms misschien meer zelfvertrouwen hebben, in mezelf blijven geloven. De laatste weken zat ik lekkerder in mijn vel. Dit is de beloning.'

Kopstoot Coremans

In blessuretijd kreeg Sierhuis uit het niets een kopstoot van Coremans. 'Ik pakte zijn arm even vast nadat hij de bal in zijn handen had genomen. Voordat ik het wist plantte hij zijn voorhoofd tegen het mijne. Ik was echt even van de kaart, vergat zelfs dat er naast de rode kaart ook nog een strafschop bleef staan. Gelukkig schoot Benschop die bal binnen.'

Padt stopt penalty

Keeper Sergio Padt hield FC Groningen in het begin van de tweede helft op de been. Hij stopte in de 56e minuut een strafschop van Smeets en werd bedolven door ploeggenoten. 'Gelukkig koos ik de goede hoek en hield ik de bal,' aldus Padt. 'Dit hadden we echt wel nodig want vooral in de eerst helft was ons spel om te janken. Een goede aanval via Warmerdam, dat was het wel.'

Verleiding

Aan de andere kant werd zijn collega-doelman Coremans na een onbegrijpelijke kopstoot uit het veld gestuurd. 'Aanvallers kunnen soms zo frusterend zijn,' nam Padt het nog voor zijn ambtsgenoot op. 'Ik heb de beelden nog niet teruggezien. Zelf ben ik weleens in de verleiding gekomen om hetzelfde te doen, maar heb hier gelukkig nooit gehoor aan gegeven.'

Zes

Trainer Danny Buijs gaf zichzelf na de onvoldoende tegen RKC nu een zes. 'We kwamen verdedigend niet in de problemen. De intenties aan de bal waren goed, de uitvoering niet met veel verkeerde keuze's. Ik heb gewisseld om te winnen. Mooi om dan via Kaj Sierhuis de beloning te krijgen.'

Derde invalbeurt Van Kaam

Ook Daniël van Kaam kon, net als Sierhuis, terugkijken op een goede invalbeurt. Zijn derde dit seizoen. 'Ik begon door mijn eerste bal meteen in de voeten van Veldwijk te schuiven haha,' vertelt de jongeling. 'Daarna ging het gelukkig beter. Lekker dat we in de slotfase toch nog de punten in eigen huis houden.'

