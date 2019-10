Damster Molukkers zamelen geld in voor Molukken: 'Laat het rammelen, niet rinkelen'

De aardbevingen die de Molukken teisteren, hebben impact op de Molukse gemeenschap in Appingedam. Ze staan stil bij de situatie in een speciale gebedsdiensten, waar ook gecollecteerd wordt.

De naam van de kerk is toepasselijk hoe de Molukken hun geloofsreis beleven: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.'

'Maluku heeft u nodig'

Juist in de Eben Haëzer kerk wordt opnieuw de hulp van de Heer aangeroepen. 'Het raakt ons diep in de harten, datgene wat hen overkomt', spreekt dominee Theo Pattinasaramy uit in een van zijn gebeden.

'Maluku heeft u nodig. De regering van Indonesië heeft uw inzicht nodig, wetende dat ze het zelf niet redden.'

Oproep om geld te geven

De bevingen zorgen voor emotie, in de speciale gebedsdienst. Er vloeien tranen, er wordt gezongen, in de taal waarin de Molukkers hun emotie misschien wel het beste kunnen stoppen, het Maleis. De collecte bus gaat rond en Pattinasaramy doet een oproep: 'Normaal doe ik dat niet, maar nu wel. Laat het rammelen, niet rinkelen.'

Het is voor de Molukkers in Appingedam fijn om samen te komen en te bidden. 'Het is natuurlijk zo, zij zitten daar. Wij voelen ons machteloos, zij voelen zich machteloos, maar dit is wat wij voor ze kunnen doen: geld inzamelen en aan hen denken', zegt Zippora Jempormiasse.

Noes Jempormiasse vult aan: 'De betrokkenheid hier is groot, want we bellen elke dag heen en weer naar de Molukken. Het is heel erg wat daar gebeurt, want als er een tsunami komt, is het daar zo weggevaagd.'

Stilstaan bij familie en bekenden

De aanwezigen leven mee, ze zingen vol overgave en staan stil bij hun familie en bekenden. 'Wat je nodig hebt is dat de Heer steeds maar weer zijn hulp biedt', zegt Pattinasaramy. 'Wij vragen hulp van overheden, vluchtelingenorganisaties en de lokale gemeente, maar zeer zeker vragen wij het ook van onze lieve Heer, die meer kan dan waartoe wij in staat zijn.'