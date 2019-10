Lopend Vuur: Stop met de zomertijd en verzet de klok een half uur

Vooruit, achteruit. We verzetten de klok twee keer per jaar. (Foto: Chris Combe, Flickr/Bewerking RTV Noord)

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de klok een uur terug, naar de wintertijd. Ook weer voer voor discussie, want het debat over het al dan niet afschaffen van de wintertijd komt elk voor- en najaar langs.

Sinds enkele jaren doet de Europese Commissie een poging om het halfjaarlijkse ritueel af te schaffen, maar het lijkt er nog niet op dat hier op korte termijn een besluit over wordt genomen.

Nieuwe suggestie

De meteorologen van Weeronline komen met een nieuwe suggestie in de langlopende discussie over de zomer- en wintertijd. In plaats van te kiezen voor één van de twee tijden, pleit het weerbureau ervoor om de klok een half uur te verzetten.



Deze tussenoplossing biedt grote voordelen, maar ook nadelen. Zo wordt het 's winters later donker en daalt de temperatuur iets later, waardoor er in de avondspits minder kans is op gladheid. Een nadeel kan zijn dat het in de zomer vroeger donker wordt.



We zijn benieuwd hoe jij hierover denkt. Is dit een goed idee?

