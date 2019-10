FC Groningen wist de thuiswedstrijd tegen Sparta met 2-0 te winnen, maar daar was ook alles wel mee gezegd. In de sportdiscussie in het radioprogramma Edwin op Noord is iedereen het erover eens: het was bar en boos. Maar hoe kan het beter?

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker, RTV Noord Live-presentator Niiwino Geertsema en William Pomp, die FC Groningen volgt voor het Dagblad van het Noorden, zagen zondagmiddag dat Sergio Padt een penalty stopte, er een kopstoot werd uitgedeeld én er een rode kaart viel. Dat klinkt als spectaculair, maar dat predikaat verdiende het duel allerminst.

Degene die de kopstoot uitdeelde was Sparta-doelman Tim Coremans. Hij werkte Kaj Sierhuis in de slotfase naar de grond en kreeg rood van scheidsrechter Kevin Blom. Het gevolg was een strafschop voor FC Groningen, waardoor Charlison Benschop het duel in het slot kon gooien: 2-0.

'Om te huilen'

'Maar verder was het écht heel slecht', concludeert Bleeker. 'Je gaat niet voor de lol naar een wedstrijd van FC Groningen toe. Als je kijkt wat ze in de eerste helft en in een groot deel van de tweede helft lieten zien. Tja, dat was echt om van te huilen.'

Waar 'm dat in zit? 'Ik denk omdat er te weinig een idee achter het spel van FC Groningen zit', vindt Pomp. 'Ze spelen in een systeem met twee controleurs en één spits, dat vind ik al vrij defensief tegen een ploeg als Sparta.'

Vijf verdedigers

Als Matusiwa inzakt om de opbouw te verzorgen, staan de Groningers zelfs min of meer met vijf verdedigers. Pomp: 'Maar Matusiwa is al weken een drama, misschien moet hij maar eens op de bank beginnen.' Bleeker is het met hem eens. 'Ik zou Daniel van Kaam weleens in de basis willen zien. Hij viel gisteren ook weer goed in en denkt continu vooruit.'

Geertsema wil de kritiek op Matusiwa's spel wel iets nuanceren. 'Hij wordt anders gebruikt dan bij Ajax en De Graafschap gebeurde. FOX Sports-analist Hedwiges Maduro, ook oud-FC Groningen legde dat op televisie mooi uit. Want Matusiwa moet nu in de zone spelen, terwijl hij voorheen echt op één man stond waar-ie zich in vast kon bijten.'

Waar ik me zorgen om maak is de amusementswaarde William Pomp - FC Groningen-watcher Dagblad van het Noorden

Amusementswaarde

Desondanks won FC Groningen wel, voor de tweede opeenvolgende keer. De manier waarop de zeges tot stand kwamen volgens Geertsema echter weinig perspectief om de play-offs aan het eind van het seizoen te behalen. 'Al wordt er niet heel veel weggegeven', benadrukt Bleeker.

Pomp maakt zich niet zo'n zorgen over het behalen van de play-offs. 'Waar ik me wel zorgen om maak is de amusementswaarde', zegt hij. 'En ik denk dat die verhoogd kan worden als je, net zoals tegen Sparta in de slotfase, met twee spitsen gaat spelen. Danny Buijs zou heel eigenwijs zijn, als hij dat niet gaat doen.'

Als je het iemand gunt, is het Sierhuis wel Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher RTV Noord

Gunfactor

Het sportpanel is ten slotte eensgezind over Kaj Sierhuis, die tegen Sparta met zijn invalbeurt voor de belangrijke openingstreffer zorgde. 'Als je het iemand gunt, is het Sierhuis wel', vindt Bleeker. Pomp: 'Hij zit hier maar in z'n eentje in een huis in Groningen, zijn familie zit aan de andere kant van het land en voetbal is het enige dat hij heeft. Hij had die goal zó nodig.'

