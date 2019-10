Foutje: gemeente vergeet derde hek om bladerbak te plaatsen

'Ze hebben gewoon twee hekken neergezet en nu maar hopen dat de wind goed staat.' Inwoonster Margie Kil uit Losdorp is allesbehalve tevreden met de bladinzamelbak die de gemeente Delfzijl in haar dorp heeft bedacht.

Twee jaar geleden werden de bladkorven vervangen, tot teleurstelling van inwoners van Losdorp. Kil: 'Eerder hadden we een constructie van staaldraad, in de vorm van een rondje. Dat werkte beter.'

Foutje

De opstelling van nu bestaat uit twee hekken, die haaks op elkaar staan. Dat betekent dat één kant van de driehoek open is.

Eikenblad vergaat niet, en als het regent wordt het glad Margie Kil - bewoner

'Een foutje inderdaad', geeft de gemeente Delfzijl toe. 'Het is op meer plaatsen gebeurd dat er twee hekken zijn geplaatst, terwijl dat er drie zouden moeten zijn. Voor komende woensdag zorgen we dat overal waar dit het geval is, een extra hek wordt neergezet', laat een woordvoerder weten.

Ook in Termunten werkt de huidige opstelling niet goed, aldus bewoners. Foto: Harry Kiksen



Klein gebaar

Daarnaast zouden er volgens Kil wel wat meer plekken in het dorp mogen zijn waar inwoners hun blad kwijt kunnen. 'Het is zo jammer, het is zo'n klein gebaar naar de inwoners toe. Er is duidelijk naar gevraagd. Het moet toch te regelen zijn dat er één keer per jaar een aantal bakken wordt neergezet?'

'Het klinkt wat kinderachtig allemaal', vervolgt Kil, 'en dat zou niet hoeven'. Volgens haar worden inwoners geacht mee te helpen met het bladvrij houden van de opritten en stoepen. 'Eikenblad vergaat niet, en als het regent wordt het glad en dat is levensgevaarlijk.'

Plaatsingsplan bladkorven

De gemeente Delfzijl laat weten dat het gemeentebestuur vorig jaar het 'plaatsingsplan bladkorven' heeft vastgesteld. Daarin staat waar en hoeveel bladkorven er per dorp komen te staan.

'Dat plan is aan het einde van vorig bladseizoen geëvalueerd. Er is gekeken hoeveel blad er in de korven lag en via een meldpunt konden inwoners aangeven of er nieuwe korven moesten komen. Op basis van die informatie is besloten dat er geen aanpassing aan het plan nodig was', aldus de gemeentewoordvoerder.