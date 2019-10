Vrees voor nieuwe regels vervuilde grond: 'Dit wordt echt een enorme uitdaging'

Brancheorganisatie Bouwend Nederland maakt zich zorgen, en ook provincie Groningen zet zich schrap voor de gevolgen. Ze houdt al rekening met vertraging bij projecten als de zuidelijke ringweg.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n 6.000 chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. PFAS is in veel producten toegepast, waaronder pannen, de binnenkant van pizzadozen en waterafstotende kleding. Ze zijn door de mens gemaakt en komen van nature niet in het milieu voor. Toch zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Na een rechterlijke uitspraak, kwam Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) op 1 oktober met een norm: in één kilo natuur- en landbouwgrond mag nog maximaal 0,1 microgram PFAS zitten. Als die norm wordt overschreden, mag de grond, slib of zand niet worden afgegraven en vervoerd.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van de geteste grond boven die norm zit. Het is een tijdelijke norm, in afwachting van nader onderzoek. Want hoe schadelijk PFAS precies is, is nog niet duidelijk.