Lijdt Nieuwe Ebbingestraat onder witwaspraktijken? 'Dit gebeurt overal'

Het is een donderdag in Stad, eind februari van dit jaar. De middag loopt ten einde. Dan, plotseling, verandert het straatbeeld in de Nieuwe Ebbingestraat. Agenten en inspectieteams maken hun opwachting.

Ondernemers in de straat gluren nieuwsgierig door het raam naar buiten. Het winkelend publiek kijkt vol verbazing om zich heen. Wat gaat er in hemelsnaam gebeuren?

Eenheden van de politie, Belastingdienst, gemeente en inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) nemen de bedrijfsvoering en administratie van kapperszaken, massage- en schoonheidssalons op diverse plekken onder de loep, zo blijkt later.

Groningen telt steeds meer kapperszaken en massage- en schoonheidssalons, terwijl het inwonersaantal geen aanleiding voor die stijging geeft. Autoriteiten vermoeden dat er zwart geld wordt witgewassen.

Aanhoudingen blijven die dag uit.

Zoals elke dag

Maanden later wijst niets in de Nieuwe Ebbingestraat er meer op dat de straat eind februari even op zijn kop stond. Fietsers en auto's spoeden zich zoals elke dag van en naar het stadscentrum. Winkelend publiek bevolkt de stoep. Een drukte die normaal is voor de straat.

Twee studenten die boven een massagesalon in de straat wonen, fronsen hun wenkbrauwen als ze gevraagd worden of ze weleens iets hebben gezien dat mogelijk geen zuivere koffie was. 'Nee, oprecht niet. Misschien ook niet zo bij stilgestaan, er is mij in ieder geval niets opgevallen', zegt één van hen. Daarna vervolgen ze hun weg.

Of klanten zijn afgeschrikt door die politie-inval? Dat denk ik niet Michiel de Koning - De Koning ijzerwaren en gereedschappen

Michiel de Koning, eigenaar van de gelijknamige gereedschappenwinkel: 'Mensen komen hier vaak voor gerichte boodschappen, dat blijft altijd wel', zegt hij. 'De ene maand is de omzet iets minder dan de andere maand, dat houd je toch. Of klanten sindsdien zijn afgeschrikt door die politie-inval? Dat denk ik niet.'

De controle van politie, Belastingdienst, gemeente en ISZW noemt hij een goede zaak. 'Ik vraag me echt af wat er achter de schermen gebeurt bij bepaalde winkels. Twee jaar geleden is hier vlakbij een wietkwekerij in een grillroom opgerold. Daar zagen we weleens vlees bezorgd worden, terwijl datzelfde vlees twee dagen later weer uit het pand werd gedragen. Dan klopt er iets niet', zegt hij.

'Algemeen bekend'

Gebeurtenissen die het daglicht niet kunnen verdragen beperken zich volgens ondernemer Lucas Minke van een magazinewinkel heus niet alleen tot de Nieuwe Ebbingestraat. 'Witwassen gebeurt op allerlei plekken in de stad denk ik, niet alleen in deze buurt. Dat is algemeen wel bekend', meent Minke.

Als ík de deuren een halfjaar sluit, kan ik de boel wel opdoeken. Lucas Minke - Primera Minke

'Ik loop zelf bijna veertig jaar mee en weet hoe het spelletje werkt', gaat hij verder. 'Ik weet hoeveel je op jaarbasis betaalt als je een winkel in het centrum hebt. Als ik kapsalons zie waar je voor een tientje geknipt kunt worden en waar maar twee klanten per uur komen, kun je wel uitrekenen dat zoiets niet uit kan. Daar hoef je geen raketwetenschappen voor te hebben gestudeerd.'

Hij vindt het ook merkwaardig dat sommige ondernemingen soms wekenlang de deuren kunnen sluiten. 'Dat kan toch niet uit?', vraagt Winke zich af. 'Als ik de deuren een halfjaar sluit, kan ik de boel wel opdoeken.'

Geen Nederlands of Engels

Hoewel sommige panden bij hem in de straat in de afgelopen jaren meerdere keren van eigenaar zijn gewisseld, heeft Minke prima contact met ondernemers die al langer in de straat zitten. 'Maar ik kan me best voorstellen dat er een categorie is die sinds de inval met de nek wordt aangekeken.'

In de ondernemingen die door de inspectieteams gecontroleerd werden - kapperszaken, massage- en schoonheidssalons - wast iedereen de handen in onschuld. 'Hier is niemand geweest', is een veelgehoorde reactie. In sommige zaken spreekt de eigenaar of eigenaresse niet eens Nederland of Engels, zo wordt met kunst- en vliegwerk duidelijk gemaakt. En daardoor blijft een inhoudelijke reactie uit.

Eigenaar schoenenzaak

Oscar van der Woude, mede-eigenaar van Venice Schoenmode, vreest dat de gezamenlijke actie van politie, Belastingdienst, gemeente en ISZW niet in positieve zin heeft bijgedragen aan het beeld dat mensen van de Nieuwe Ebbingestraat hebben.

Ik vind het vervelender dat veel ondernemers in deze straat niet echt op één lijn zitten Oscar van der Woude - Venice Schoenmode

Net als Minke vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat bepaalde ondernemingen bestaansrecht hebben verworven. 'Sommige zaken lijken zich wel heel makkelijk in deze straat te kunnen vestigen.' Dat er mensen zijn die de handelswijze van andere ondernemers in twijfel trekken, is volgens Van der Woude nog niet eens het ergste. 'Persoonlijk vind ik het vervelender dat veel ondernemers in deze straat niet echt op één lijn zitten.'

'Er is geopperd om als ondernemerscollectief leuke dingen te organiseren, maar door allerlei verschillende belangen werkt dat voor geen meter. Daardoor is de saamhorigheid ver te zoeken en word je gedwongen om egoïstisch te denken.' Dat de hele schoenenbranche onder druk staat, maakt het er bovendien niet makkelijker op, gaat hij verder. 'Vooral op zaterdagen is het vaak rustiger dan voorheen', legt Van der Woude uit.

Of dat te maken heeft met een negatief beeld van de straat door de inval, durft hij niet te zeggen. 'Maar het is altijd vervelend als de handel niet loopt.'

Ondernemersvereniging

'Dat een aantal ondernemingen in de straat ineens bezoek kreeg van de inspectiedienst, heeft mij wel verbaasd', zegt Wilma Naaijer, voorzitter van Ondernemersvereniging Ebbingekwartier. Zelf heeft ze met 't Binnenhuis een woninginrichting aan de Nieuwe Ebbingestraat.

Ik weet natuurlijk niet precies wat er achter iedere voordeur gebeurt Wilma Naaijer - Voorzitter Ondernemersvereniging Ebbingekwartier

Toch wil ze benadrukken dat niet alle ondernemers in de straat over één kam geschoren moeten worden. 'Je vermoedt weleens dat ergens wat gebeurt dat niet mag, maar ik weet natuurlijk niet precies wat er achter iedere voordeur gebeurt. Ik heb in ieder geval niet het idee dat mensen nu met een boog om onze straat heen lopen. Ik merk er zelf in ieder geval niets van.'

'Dat de politie en de inspectiedienst juist in onze straat meerdere winkels controleerden, zie ik als toeval. Ik denk dat dit ook zomaar in pak 'm beet de Herestraat of aan het Zuiderdiep had kunnen gebeuren. Het is een teneur die op meerdere plekken in de stad speelt', stelt ze.

