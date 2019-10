Geen WhatsApp buurtpreventie-bordjes in Stad

Dat maakt de gemeente duidelijk aan WhatsApp Alert Groningen, een organisatie die in 23 stadswijken buurtpreventie-groepen opzette. In de groepen kunnen bewoners elkaar tippen over verdachte situaties in de buurt.

Wel borden in Haren en Ten Boer, niet in Stad

In verschillende wijken en dorpen in heel Nederland worden dergelijke groepen aangekondigd met bordjes aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. Zo ook in Haren, Ten Boer en Ter Borch. De organisatie wil dergelijke borden ook in de stad, maar krijgt van de gemeente de deksel op de neus.

De gemeente wil geen nieuwe preventieborden plaatsen omdat ze het aantal verkeersborden in de stad juist wil terugdringen. Vorig jaar werd aangekondigd dat zo'n 30 procent van de borden in de stad moest verdwijnen. Het teveel aan borden zou juist leiden tot verkeersonveilige situaties, redeneert de gemeente.

VVD-gemeenteraadslid Wytze Spoelstra vindt het onbegrijpelijk. 'In Haren hangen er wel een aantal, maar in Groningen kan het niet?'

Stickers en posters

Maar volgens de gemeente is er wel een alternatief, mailt ze de stichting. 'Wat zou kunnen zijn stickers op de ramen van bewoners of posters in de wijk. Zo wordt de buurtpreventie ook zichtbaar.'

