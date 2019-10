Deze herfstvakantie in Groningen: knutselen, theater en wat doet een boswachter eigenlijk?

Het is herfstvakantie in onze provincie deze week. Daarom lassen we een extra 'dit weekend in Groningen' in voor de gelegenheid. Dit kan je deze vakantieweek in Groningen zoal doen met kinderen.

Een dagje boswachter

Wat doet een boswachter eigenlijk? Je kan er woensdagmiddag alles over leren, tijdens de junior boswachterscursus, die Staatsbosbeheer geeft in het Lauwersmeergebied. Je moet je wel vooraf aanmelden en het kost 7,50 per kind. Het thema? Herfst natuurlijk.

Griezelen op Nienoord

Familiepark Nienoord staat nog tot en met zondag in het teken van Halloween. In een deel van het park is het griezelen geblazen, met een spookhuis, de Nieno Griezelshow en een griezeltocht. En het park is aangekleed met spinnen, spoken en vogelverschrikkers.

Cinekid

'Leuke, lieve, stoere en grappige films en workshops', kan je volgens de organisatie van Cinekid in Stad verwachten. Tot en met vrijdag kan je daarvoor onder meer terecht in de bibliotheek of in de bioscoopzaal van het Forum aan het Hereplein. Benieuwd naar het programma? Dat lees je hier.

Kunstzinnig

Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 opent VRIJDAG, het huis voor de amateurkunst in Stad, de deuren voor basisschoolkinderen. Je kunt kennismaken met theater, muziek en beeldende kunst. Dat gebeurt met hulp van papier, bouwmaterialen, verf, muziek en theater. Meedoen? Dat kost 12 euro. Maar met een Stadjerspas is het gratis.

Kabouters

In de Heemtuin in Muntendam kan je van woensdag tot en met zondag langskomen voor leuke kabouteractiviteiten. De doekastjes die er al hangen, zijn voor de gelegenheid kabouterkastjes geworden, met allerlei opdrachten erin. Deelname is gratis.

Jeugdtheater

Het Grand Theatre in Stad heeft tot en met komende zondag een aantal jeugdvoorstellingen op het programma staan. Of zoals ze het zelf zeggen: 'Toffe, grappige, stoere, fantasierijke en ontroerende familievoorstellingen'. Sommige daarvan zijn overigens in de Stadsschouwburg.

Herfstknutselen

Zin om te knutselen? Dat kan bijvoorbeeld in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Wanneer? Dinsdag-, woensdag-, en zondagmiddag, van 13:30 tot 16:00 uur. Het thema is herfst. Voor kinderen is het gratis, volwassenen betalen de toegangsprijs van het museum: 8,50.

Overdekt spelen in Leek

Geen zin om buiten te spelen tijdens de vakantie? De Rodenburghal in Leek is dinsdag, woensdag en donderdag omgetoverd in een indoor speelparadijs. Tussen 10:00 en 17:00 kunnen ouders en kinderen er terecht. Een kaartje voor een kind kost 6 euro, ouders/begeleiders betalen 3 euro.

Veel plezier!