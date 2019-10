Kamerlid Arno Rutte gestopt: 'Het is niet zomaar een baan waarvoor je kiest'

Eigenlijk was het überhaupt nooit de bedoeling dat hij Tweede Kamerlid zou worden. 'Voor de verkiezingen in 2012 vroegen ze me op de lijst te staan. Op plek 38. Ik zou nooit gekozen worden op die plek.'

Het liep, zo weten we inmiddels, anders. De VVD haalde bij die verkiezingen 41 zetels. En dus mocht Groninger Arno Rutte ook plaatsnemen op het Haagse pluche.

'Zware wissel'

'Daardoor ben ik de afgelopen zeven jaar een groot deel van de tijd gescheiden van mijn gezin. Ik was sowieso drie dagen per week in Den Haag, de andere helft van de week was ik ook aan het werk, bijvoorbeeld met werkbezoeken. En de helft van mijn zaterdagen was ik voor de partij aan het werk.'

Nu is het tijd om een persoonlijke keuze te maken Arno Rutte - gestopt VVD-Kamerlid

Het trok naar eigen zeggen een 'hele zware wissel' op thuis. 'Die balans wil ik nu herstellen', vertelt Rutte. Overigens heeft hij geen spijt van zijn tijd in de Tweede Kamer. 'Ik heb het zeven jaar mogen doen en ik had het niet willen missen.'

Worsteling

Hij vond het een eer. 'Het is een ambt, niet zomaar een baan waarvoor je kiest.' Het besluit om ermee te stoppen nam hij dan ook 'niet lichtvaardig'. Rutte heeft er wel mee geworsteld.

'Ik heb zeven jaar het algemeen belang gediend en mijn werk gedaan, met een prijs. Nu is het tijd om een persoonlijke keuze te maken.'

'Het schuurt, piept en kraakt'

Die keuze ligt in een werkveld waar hij ook in de Kamer de afgelopen jaren mee te maken had: gezondheidszorg. Rutte: 'Ik ga me bezighouden met de hele ingewikkelde organisatievraagstukken in de zorg: hoe houden we zorg over 20 jaar bereikbaar en betaalbaar?'

Een vraagstuk dat ook in Groningen heel actueel is, weet Rutte. 'Kijk bijvoorbeeld naar de huisartsenposten. De tegenstelling tussen Stad en Ommeland is zeer groot. Het schuurt, kraakt en piept. Hier in de stad is er genoeg, in het Ommeland is er een tekort.'

Virtuele dokter

Het is volgens Rutte heel moeilijk uit te leggen dat mensen langer moeten reizen voor een consult bij een huisartsenpost. 'Ik geloof daarom zelf heel erg dat we moeten kijken naar nieuwe manieren van slimme zorg. Mensen op afstand helpen. Een goede virtuele dokter voor de eerste beoordeling. De meeste mensen willen gerustgesteld worden.'

Ik ben er heel trots op dat er voor patiënten met taaislijmziekte een heel duur medicijn beschikbaar is gekomen Arno Rutte - gestopt VVD-Kamerlid

Dat gebeurt al op heel veel plekken, vertelt Rutte. Gezien de personeelstekorten in de zorg ziet hij hierin ook dé oplossing voor de lange termijn. 'Momenteel werkt 1 op de 7 in de zorg, dat zou over twintig jaar 1 op 4 moeten zijn. Dat red je niet, zo veel mensen zijn er niet. Dus moet je naar andere oplossingen kijken.'

Trots

Nog even terug naar zijn tijd in de Tweede Kamer. Ook daarin maakte Rutte zich hard voor de zorg. 'Ik ben er bijvoorbeeld heel trots op dat er voor patiënten met taaislijmziekte een heel duur medicijn toch beschikbaar is gekomen. Dat zijn heel moeilijke onderhandelingen geweest, maar uiteindelijk ging fabrikant overstag. Dat dat gelukt is, vind ik heel mooi.'

