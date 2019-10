De Koffiecorner #51: 'Ik hoop het wel, maar ik denk niet dat Buijs bij 4-4-2 blijft'

Dit keer is Stefan Bleeker aanwezig om over FC Groningen te praten. Want waarom was het voetbal weer niet om aan te zien, en waarom is 4-4-2 geen optie? En Martin is eerlijk over zijn vriendloze bestaan.

(Deze foto is een kleine verwijzing naar hoe Sierhuis zijn goal vierde)

-Martin Drent: 'Het experiment van Buijs is mislukt'

-Niiwino Geertsema: 'De goal van Sierhuis was ook een echte 4-4-2-goal'

-Stefan Bleeker: 'Ik hoop het wel, maar ik denk niet dat Buijs bij 4-4-2 blijft'

-Martin Drent: 'We verwachten er weer veel van, maar Heerenveen-uit wordt een zaadpot'