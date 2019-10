Kamervragen over uitbetaling vervolgschade MSC Zoë

Er staat nog 1,93 miljoen euro aan claims open. Het is niet duidelijk wie dat gaat betalen en wat er met toekomstige claims gaat gebeuren.

600.000 euro

Rijkswaterstaat laat weten dat rederij MSC tot nu toe één betaling gedaan heeft van circa 600.000 euro. Deze betaling heeft eind juni plaatsgevonden.

Over overige betalingen en gemaakte kosten, plus hoe er in de toekomst mee omgegaan moet worden, zijn nog gesprekken gaande. Ook over de berging van de 34 objecten die nog in zee liggen is nog veel onduidelijk.

Onlangs liet Natuurmonumenten weten dat ze van Rijkswaterstaat hebben gehoord dat de verzekeraar van rederij MSC nog dit jaar een definitieve schadeclaim wil en dat het daarna voorbij moet zijn.

Verantwoordelijk

PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk heeft daarom vragen gesteld. Hij wil weten hoe de vork in de steel zit en hoe het schadeafhandelingstraject verloopt. Ook wil zijn partij weten of de rederij nog wel meewerkt. Daarnaast zijn er vragen gesteld over hoe toekomstige schadeclaims afgehandeld kunnen worden nu Rijkswaterstaat het schadeloket wil gaan sluiten.

De PvdA vraagt de minister de rederij erop aan te spreken dat MSC verantwoordelijk is en blijft voor alle schade (en kosten) die het gevolg zijn van de overboord geslagen containers en deze kosten volledig moet vergoeden.

Lees ook:

- Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

- Bemanning MSC Zoe kreeg te weinig rust volgens Duitse havenautoriteiten

- MSC kiest sinds containerramp voor andere route boven de Wadden