Treant praat bewoners bij over toekomst Refaja Ziekenhuis

Treant Zorggroep organiseert vanaf volgende week bijeenkomsten voor inwoners van Zuidoost-Groningen over de toekomst van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Het Refaja wordt een weekziekenhuis, waar patiënten alleen voor planbare zorg terecht kunnen. Dat betekent dat alle spoedopnames, acute operaties en diagnoses waarbij iemand vrijwel zeker binnen 24 uur moet worden opgenomen niet in het Refaja worden gedaan.

Zes bijeenkomsten

Voor een onderzoek, het stellen van een diagnose of een dagbehandeling kunnen patiënten er wel terecht. In het weekend is het beddenhuis helemaal dicht.

Tijdens zes informatiebijeenkomsten kunnen inwoners zich laten bijpraten. Dit gebeurt door huisartsen, ziekenhuisartsen en Ambulancezorg Groningen. De eerste is komende maandag in Onstwedde.

De bijeenkomsten - Maandag 28 oktober 19.30 - 21.00 uur

Onstwedde Multifunctioneel Centrum de Bolster

Boslaan 46, Onstwedde - Donderdag 31 oktober 19.30 - 21.00 uur

Parkwijk Aula van het Ubbo Emmius lyceum

Stationslaan 17, Stadskanaal - Maandag 4 november 19.30 - 21.00 uur

Musselkanaal Multifunctioneel centrum Lint

Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal - Donderdag 7 november 19.30 - 21.00 uur

Ter Maarssen Buurtcentrum Maarswold

Utrechtselaan 138, Stadskanaal - Dinsdag 12 november 19.30 - 21.00 uur

Ter Apel Hotel Boschhuis

Boslaan 6, Ter Apel - Donderdag 14 november 19.30 - 21.00 uur

Vlagtwedde Zaal 12

Wilhelminastraat 37, Vlagtwedde

500 banen weg

Begin oktober werd bekend dat Treant vijfhonderd banen schrapt door de reorganisatie. Ook het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen wordt een weekziekenhuis; alleen het Scheper Ziekenhuis in Emmen blijft als volwaardig ziekenhuis overeind.

De spoedeisende hulp-afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen sluiten respectievelijk 6 januari en 6 april 2020. Er komt een basisspoedpost voor in de plaats. De nachtelijke spoedeisende hulp in Stadskanaal is al dicht. Eerder zou dat ook in januari gebeuren.

