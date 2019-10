Dit weekend in Groningen: Nacht van de Nacht, jarig Groninger Museum en wandelen

Nog geen idee wat je dit weekend gaat doen? We zetten een aantal suggesties voor je op een rij in de weekendagenda. De klok gaat dit weekend overigens een uur terug, dus duurt het weekend langer.

Groninger Museum is jarig

Het Groninger Museum viert het hele weekend dat het 25 jaar bestaat. En daarom mag je zaterdag en zondag gratis naar binnen. Tijdens het feestweekend is het atelier open, zijn er optredens en kan je een kijkje nemen bij de tentoonstelling Mondo Mendini. Mendini was de architect van het opvallende museumgebouw. Zondag is het museum zelfs tot 22:00 uur open.

Een deel van de expositie Mondo Mendini (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)



In de duisternis

Geniet van het donker, tijdens de Nacht van de Nacht, zaterdagavond en -nacht. Een landelijk initiatief van een aantal natuur- en milieufederaties, die strijden tegen lichtvervuiling. Ook in onze provincie wordt het 'gevierd'. Zoals met een aantal wandeltochten, langs onder meer de Waddenkust. Bij het klooster in Ter Apel kun je een heus avontuur in het donker beleven en in Appingedam is een orgelconcert in het donker.

Hier vind je het overzicht van alle activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht.

Bruidsbeurs

Inspiratie nodig voor je trouwdag? In het beachhouse van Moekesgat in Ter Apel is zondag van 11:00 tot 16:00 uur een bruidsbeurs, waar diverse ondernemers uit de regio hun bruidscollectie presenteren. Ook zijn er modeshows. De toegang is gratis.

Door De Onlanden

Een frisse neus halen en genieten van de natuur, dat kan zondag van 09:00 tot 15:00 uur in De Onlanden, waar twee wandelroutes zijn uitgezet. Eentje van 20 kilometer en een van 10. Start en aankomst zijn bij de recreatiegebied de Hoornse Plas.

Magie in Bourtange

De vesting Bourtange staat dit weekend in het teken van 'elfen, heksen, druïden, geesten en demonen uit allerlei dimensies', zoals de organisatie van Magisch Samhain belooft. Er is markt, vuurshows, steltlopers en meer. Zaterdag duurt het programma van 11:00 tot 22:30 uur, zondag van 11:00 tot 18:00 uur.

Veel plezier dit weekend!