Delfzijl moet snijden in jeugdzorg

De bezuinigingen zijn nodig om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, zo bleek maandag tijdens de presentatie van de laatste begroting voor Delfzijl.

Lat wordt hoger

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Rijk geeft minder geld, terwijl meer jongeren gebruik maken van jeugdzorg. Daardoor kampen veel gemeenten met tekorten.

Delfzijl heeft maatregelen genomen om geld te kunnen besparen. Zo wil de gemeente scherper kijken of kinderen wel bepaalde vormen van zorg nodig hebben.

Meer kinderen

Volgens wethouder Hans Ronde (VVD) zijn de eerste ervaringen positief: 'Onze huisartsen hebben een ondersteuner die kijkt of kinderen misschien te snel worden doorverwezen naar dure zorg. De ondersteuner kijkt of ze op een andere manier geholpen worden, waardoor het geld niet naar instellingen hoeft.'

Ook hebben gemeenten last van factoren waar ze weinig invloed op hebben, zegt Ronde: 'Er zijn de afgelopen periode meer kinderen naar onze gemeente gekomen die veel zorg nodig hebben. Dan kun je nog je best doen, maar dan helpt dit soort maatregelen niet.'

Investeren in leefbaarheid

Door de bezuinigingen op de jeugdzorg kan Delfzijl zwarte cijfers schrijven en enkele investeringen doen. Zo renoveert de gemeente het Vennenplein en komt er een nieuwe brug naar het strand. Die moet eind volgend jaar klaar zijn.

Ook steekt de gemeente geld in leefbaarheid. Zo komt er, mede dankzij geld uit het Nationaal Programma Groningen, een multifunctioneel centrum in Spijk en een nieuw dorpsplein in Woldendorp. Ook wordt de tuin van het Muzeeaquarium in Delfzijl mooi ingericht.

'Daarnaast kampen de dorpssupermarkten van Holwierde en Woldendorp met financiële problemen. We willen als gemeente kijken hoe we die voorzieningen in de dorpen kunnen behouden', zegt Financiën-wethouder Jan Menninga (Fractie 2014).

Belastingen twee tientjes omhoog

Voor de inwoners stijgen de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb) en de riool- en afvalstoffenheffing, mee met de inflatie. Huishoudens zijn komend jaar gemiddeld twee tientjes extra kwijt.

Delfzijl gaat op 1 januari 2021 samen met Appingedam en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De eerste gesprekken lopen al om de eerste begroting te maken. Menninga voorziet rode cijfers:

'Als je kijkt naar de ervaringen in Midden-Groningen, Het Hogeland en het Westerkwartier zie je dat het in de beginjaren erg moeilijk is. Dat is bij ons niet anders. Door de herindeling zouden we sterke, robuuste gemeentes krijgen, maar daar lijkt absoluut geen sprake van.'

