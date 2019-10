Donar maakt zich met Vernon Taylor op voor Europe Cup

Het is een mooie test voor de Groningers, die de laatste drie wedstrijden uit speelden en daarvan twee keer verloren: in Rotterdam (102-93) en in Zwolle (77-70).

De coach van Donar blijft er rustig onder. 'Het gaat wel goed met Donar. We zijn aan een lang traject bezig om langzaam beter te worden en dat gaat met vallen en opstaan', aldus Erik Braal.

Rotterdam

'Kijk, bij zo'n wedstrijd als tegen Rotterdam, dan kun je je best afvragen wat er mis is met ons. Zij waren super efficiënt. Zij waren echt goed en wij waren absoluut niet goed genoeg,' vervolgt de coach van Donar.

Zwolle

'En een wedstrijd als tegen Zwolle-uit, die hebben we de laatste jaren volgens mij geen enkele keer gewonnen. Zwolle is duidelijk een stap verder dan wij, want die hebben een groot deel van de groep bij elkaar gehouden.'

'Dat zie je gewoon. Ze maken minder fouten, ze zijn wat stugger en wat gedisciplineerder ook. En dan verlies je meer van jezelf, dan dat zij van je winnen.'

Vernon Taylor

De nieuwe Amerikaanse guard, Vernon Taylor, is tegen de Belgen voor het eerst speelgerechtigd namens Donar. Hij beschikt dinsdag over een werkvergunning.

'Het is heel lastig om in te schatten wat zijn bijdrage kan zijn. Hij kent de plays niet en kent onze verdediging nauwelijks. We moeten hopen dat hij ons in elk geval kan helpen met een paar minuten rust geven aan Carrington Love en Shane Hammink.'

'Ik denk dat hij qua karakter prima bij het team past. Hij is positief ingesteld en wil hard werken, dus ik denk dat hij op termijn een heel goede bijdrage gaat leveren. Maar het is lastig om in te schatten of dat deze wedstrijd al is.'

Brussel

Vooruitkijkend naar de wedstrijd tegen de Belgen, die vorig seizoen als vierde eindigden in de competitie, ziet Braal goede kansen.

'Zij zitten een beetje in dezelfde fase als waar wij in zitten, met een nieuw team. In de competitie gaan zij niet supergoed. Ze hebben drie verloren, één gewonnen. Ze hebben weliswaar van de bovensten verloren, dus dat vertekent het beeld misschien een beetje.'

'Ik denk dat onze verdediging heel belangrijk zal worden. Doen we dat goed, dan denk ik dat we een goede kans hebben. Reboundend zullen we ook goed moeten zijn. We moeten vooral onze fouten beperken.'

Donar Favoriet?

'Nou, ik denk dat als wij thuis spelen tegen een team dat gelijkwaardig is, dan zou je wel favoriet moeten zijn', besluit Braal.

Live

De wedstrijd begint morgenavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op onze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

Lees ook:

- Donar heeft dankzij vliegende start geen moeite met Den Helder

- Donar trekt Amerikaanse guard Vernon Taylor aan

- Donar veroordeeld tot Europe Cup ondanks zege in return tegen Benfica