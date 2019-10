Verlies dreigt voor jeugdzorginstelling Elker

Dat vertelt interim-bestuurder Leo Euser in reactie op het bericht dat een kwart van de jeugdzorginstellingen in Nederland met verlies draait. Elker bivakkeert daarmee 'op de rand van dat kwart', aldus Euser.

De organisatie sloot 2018 af met een overschot van 72.000 euro; een minimaal bedrag op een omzet van 63 miljoen. Dit jaar kunnen de cijfers zomaar aan de negatieve kant van de nul uitvallen. 'De marges zijn smal.'

In het voorjaar schreef de Raad van Toezicht van Elker nog een brandbrief aan minister De Jonge, waarin stond dat Elker een punt naderde 'waarop we niet langer de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwaliteit van de geboden trajecten en de veiligheid van onze cliënten.' Zo nijpend als het toen was, is het nu volgens de interim-bestuurder niet meer.

'We hebben kosten bespaard, bijvoorbeeld door groepen te combineren. Ook hebben we bespaard op indirecte kosten door vacatures in de ondersteuning niet in te vullen. En we hebben een meevaller gehad.' Die meevaller is er wel een met een bijsmaak; er kwamen meer kinderen op de gesloten afdeling van Elker terecht en dat levert geld op. 'Daardoor is de dreiging van het voorjaar afgewend.'

Tarieven

Euser constateert dat gemeenten in Nederland te kritisch zijn op de tarieven, die daardoor in sommige regio's de kostprijs niet eens dekken. In Groningen speelt dit probleem overigens niet. 'We kunnen in Groningen goed uit de voeten met de tarieven.'

Euser vindt alleen wel dat de tarieven moeten worden geïndexeerd als bijvoorbeeld de lonen stijgen. 'Anders is het een sluipende bezuiniging.'

Zorgvraag steeds ingewikkelder

Problematisch voor de financiën is volgens hem verder dat de zorg steeds ingewikkelder wordt. Op de gesloten afdelingen zitten steeds vaker kinderen die een op een begeleiding nodig hebben in plaats van als groep. 'En dat zit niet in de standaardtarieven.'

Waarom kinderen moeilijker te helpen zijn, is niet precies te zeggen. 'Soms denken we wel: ze zijn te laat binnengekomen. Had een half jaar eerder contact opgenomen, dan was het niet zo erg geweest. Maar het lijkt ook wel alsof kinderen het steeds ingewikkelder vinden in onze samenleving. We zien ook het effect van vechtscheidingen bijvoorbeeld.'

Personeelstekort

'Het tekort aan medewerkers helpt ook niet mee', zegt Euser. Organisaties moeten bij uitval van overwerkte personeelsleden dure freelancers inhuren. Om vast personeel aan te trekken of te behouden schaalt Elker soms hoger in. 'Dan geven we vijf periodieken in plaats van een.'

Al met al zijn de marges smal en zijn de administratieve lasten hoog. In Groningen kopen gemeenten de jeugdzorg gezamenlijk in en dat gaat goed. Maar als er kinderen uit gemeenten buiten Groningen bij Elker komen, merkt de organisatie dat elke gemeente zijn eigen regels bepaalt en dat kost tijd.

'We gaan niet omvallen, maar we zitten wel op de rand van dat kwart.'