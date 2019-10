Groningse boa's blij met mogelijke bewapening

Nog voor het einde van het jaar komt er een nieuwe regeling voor de uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Daarbij is het gebruik van bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray een mogelijkheid.

Arjan Bakker is boa voor Groninger Landschap en hij is blij dat de boa's grotendeels dezelfde uitrusting krijgen als de politie. 'Soms moeten we lang wachten op de politie bij een melding, nu kunnen we zelf handelen.'

Bakker is boa in onder andere de Eems Dollard Regio en bevindt zich soms op een - door een hek - afgesloten gebied. Ook moet Bakker wel eens op een eilandje polsen of er stroperij is. 'Op een eilandje kan de politie niet snel komen, dan moet je wel je mannetje staan.'

'Straks hoef ik niet meer op de politie te wachten'

'Als je iets tegenkomt, dan moet je een overweging maken', vervolgt hij, 'en schat je in of je moet handelen. Iets laten lopen kan natuurlijk niet.'

'Je moet je altijd afvragen: 'Wat ga je doen?' Ga je de confrontatie aan of wacht je op de politie, en zijn ze dan op tijd? Het duurt soms lang in buitengebied. Zijn ze er binnen tien minuten of een kwartier dan is dat snel. En ben je dan nog op tijd om de stroper te pakken? Straks hoef ik niet meer te wachten op de politie, maar kan ik de hulp inschakelen van een andere boa.'

Bakker mag niet zomaar iedereen aanhouden. 'Een boa houdt zich bezig met een bepaald aantal wetten en de politie mag overal tegen optreden. Ik mag bijvoorbeeld alleen optreden in verband met de natuur en het milieu, ik mag geen bekeuring schrijven voor verkeerd parkeren.' Dat verandert straks niet.

Drie bewapende boa's in het noorden

Het is nu al mogelijk voor sommige boa's om meer uitrusting te krijgen, waaronder bewapening. Daarvoor moet de werkgever, de gemeente, een aanvraag indienen. De nieuwe regeling moet voor meer gelijkheid zorgen, legt een woordvoerster van het ministerie uit.

In Noord-Nederland zijn er drie boa's die al bewapend zijn zoals de politie, maar dan zonder vuurwapen. Eén van die reeds bewapende boa's is Booi Kluiving. Hij is boswachter bij Natuurmonumenten en is blij dat iedereen straks een uitgebreidere uitrusting heeft.

Toch gebruik Kluiving zijn uitgebreide uitrusting niet vaak. 'In het noorden hebben we niet zoveel last van geweld, ik heb het pas twee keer gebruikt.' Volgens Kluiving komt geweld richting boa's in het zuiden van het land vaker voor. Daar hebben inmiddels al meerdere boa's een uitgebreidere uitrusting.

Voor het einde van het jaar

De boa's vragen al langer om bewapening, maar stuitten tot dusver op verzet bij onder meer de politie. Vorige maand zaten de boa-bonden voor het eerst om de tafel met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met de politie. Afgesproken is dat er voor het einde van het jaar een landelijke regeling wordt opgesteld.

Bij volgende gesprekken sluiten ook de gemeenten aan, die de werkgevers van de boa's zijn.