Wethouder Midden-Groningen (SP) overweegt op te stappen bij nieuwe bezuinigingsronde

Afgelopen week is de gemeenteraad van Midden-Groningen morrend akkoord gegaan met 2,5 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De SP-fractie zat wekenlang met de kwestie in de maag en liet lang in het midden of ze hun wethouder zouden steunen of niet. Uiteindelijk stemde de fractie verdeeld, maar voor de plannen.



Opnieuw miljoenen snijden in zorg

Maar de inkt van de bezuinigingsplannen was nog niet droog, of een nieuwe miljoenenbezuiniging diende zich aan. Begin volgend jaar moet er 2 miljoen euro worden bezuinigd, vooral veroorzaakt door hoger uitvallende zorgkosten. Voor een derde keer snijden in het sociaal domein in twee jaar tijd is daarbij niet uitgesloten.



'Grens nadert'

Wethouder Verschuren zei al eerder dat 'de grens' voor hem ook nadert, wat betreft het bezuinigingen op jeugdhulp en de Wmo. Maar hoe ver Verschuren wil gaan met het snijden in de zorg wil hij niet zeggen. 'Dat kan ik niet precies aangeven, van: als dit gebeurt dan…'

De wethouder vestigt zijn hoop op een aantal incidentele bezuinigingen, en een structurele verhoging van geld uit Den Haag om de zorgkosten te kunnen betalen. Maar als dat niet lukt, en er toch flink moet worden gesneden in het sociaal domein, neemt hij geen blad voor de mond.



'Dan stoppen we'

'Het kan ook zo zijn dat er niets anders te vinden is, en dat er stevige bezuinigingen op het sociaal domein komen. En dan denk ik voor mezelf, maar dat geldt ook voor de SP fractie, dat het reëel is dat er wordt gezegd: en nu stoppen we ermee.'

Daarmee sluit de wethouder zich aan bij de woorden van fractievoorzitter Martine Feenstra. Over opnieuw bezuinigingen op de zorg zei zij: 'Dan is de kans heel groot de de SP hard nee zegt en dat de stap om uit het college te stappen wel degelijk aan de orde zal zijn.'



'Bom onder het college'

Die uitspraak leidde tot kritiek van oppositiepartij Gemeentebelangen. Fractievoorzitter Markus Ploeger vindt dat Feenstra met die uitspraak een bom onder het college legt. Maar Feenstra was glashelder: 'Wij moeten onszelf in de spiegel kunnen blijven aankijken.'

Als de SP uit het college stapt in Midden-Groningen, dan behoudt de coalitie een marginale meerderheid van één zetel. PvdA (5), VVD (4), ChristenUnie (4) en het CDA (4) besturen dan Midden-Groningen, tegenover een oppositie bestaande uit Gemeentebelangen (5), GroenLinks (3), D66 (2), Leefbaar (1) en dus de SP met 5 zetels.

De komende maanden werkt het college van burgemeester en wethouders aan nieuwe bezuininingsvoorstellen, waar alle kostenposten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Daar moet een pakket uitkomen waarmee drie miljoen euro is te besparen, waar de gemeenteraad twee miljoen euro uit kan kiezen.

