Verdachte verkrachting bejaarde vrouw bij Schipborg ontkent

De 25-jarige man die wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in een natuurgebied tussen Schipborg en Annen ontkent dat hij de dader is.

Dat zegt zijn voormalige advocaat Cynthia Cats tegen RTV Drenthe.

De rechtbank in Assen buigt zich dinsdag voor het eerst over de zedenzaak. De Zuidlaarder zit nu drie maanden vast en moet daarom voor de rechter verschijnen. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Dat kan nog niet, omdat het onderzoek naar de geestelijke toestand van de verdachte nog niet klaar is.

Achtervolgd tijdens wandelen

Het 76-jarige slachtoffer was op zaterdagmiddag 6 juli aan het nordic walken in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos tussen Schipborg en Annen. Ze vertelde later aan de politie dat ze werd achtervolgd door een man, die haar in de buurt van grafheuvel Driemarkenpunt tegen de grond werkte en verkrachtte.

De vrouw slaagde er in zelfstandig naar huis te rijden. Hoe het haar gelukt is om weg te komen bij haar belager, is nog niet bekendgemaakt.

Dna tweelingbroer leidt naar verdachte

Onder de nagels van de vrouw werden dna-sporen gevonden. Die leverden een match op met de landelijke dna-databank. Daarin zat namelijk het dna van de tweelingbroer van de 25-jarige verdachte.

Omdat het dna van een eeneiige tweeling bijna identiek is, kwam de politie uit bij de verdachte. Hij werd drie dagen na de verkrachting opgepakt en zit sindsdien vast. Sinds een paar dagen heeft hij een nieuwe advocaat. Die raadsman, Groninger Udo van Ophoven, zal hem niet bijstaan, omdat hij op vakantie. Of de verdachte zelf wel in Assen is, is nog de vraag.

Behalve van de verkrachting wordt de man ook verdacht van een mishandeling begin december 2017 in Annen.

Lees ook:

- Verdachte van verkrachting vrouw (76) blijft nog 90 dagen vastzitten