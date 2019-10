Groningse musicalster kruipt in de huid van Tina Turner: 'Een powervrouw'

Ze woont al jaren in Duitsland en werkt daar in de musicalwereld, maar ze is opgegroeid in Groningen. Ze zat op het Willem Lodewijk Gymnasium en studeerde daarna Engels aan de universiteit.

Verhuizing

Nadat ze in Nederland een half jaar lang was ingevallen in musical The Lion King, verhuisde ze in 2006 naar Duitsland. Daar is ze inmiddels een grote ster. Ze is daar ook de alternate voor de Duitse versie van de Tina-musical.

'Dat betekent dat ik zo'n drie keer per week als Tina Turner op het podium sta', vertelt Alberta bij talkshow Pauw.

Powervrouw

'Het is een eer om haar te spelen. Ze is zo'n powervrouw, echt fantastisch.' Voor de Nederlandse musical, waar ze nu de hoofdrol in heeft bemachtigd, moet Alberta wel wat oefenen. 'Alles in de Duitse musical gaat ook in het Duits. Dus ik moet echt weer leren Nederlands te spreken op toneel.'

De grootste uitdaging zit volgens de geboren Groningse in het doorkomen van de show. 'Het is ruim 2,5 uur, je staat bijna continu op het podium. En als je even in de coulissen staat, moet je razendsnel van kostuum wisselen. Daarbij zing je 22 nummers.'

Topsport

Het is topsport, bevestigt producent Albert Verlinde. 'Je moet kunnen zingen, dansen, acteren en mensen kunnen inspireren.'

De zoektocht naar een goede 'Tina' verliep dan ook moeizaam, bekent Verlinde. 'We hadden op een gegeven moment iedereen voor de musical gecast, maar geen Tina. Er hebben heel veel vrouwen auditie gedaan. Toen zijn we op een zondag naar Hamburg gegaan, omdat we wisten dat Nyassa daar op het Duitse podium zou staan als Tina.'

'Perfecte auditie'

Het was 'adembenemend', vertelt de producent. 'Het was ook een perfecte auditie natuurlijk, met de hele show zelf eromheem. Nyassa is een top Tina. Ik ben er heel blij mee', besluit Verlinde.

De musical is zoals het nu lijkt alleen te zien in Utrecht. Op 1 februari is de première en de reeks duurt tot en met mei.