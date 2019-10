Voedseltechnologiebedrijf SieveCorp failliet

Voedseltechnologiebedrijf SieveCorp in Leek is vorige week door de Groningse rechtbank failliet verklaard. Daardoor staan 15 mensen op straat.

Volgens curator Jan Hein Mastenbroek wilden de aandeelhouders, twee grote en een paar kleine, niet langer in het nog jonge bedrijf investeren. Ook een zusterbedrijf, drankengroothandel Bevcorp International in Leek, is vorige week failliet verklaard.

De aanvraag van het faillissement van het gezamenlijke moederbedrijf Bevcorp wordt dinsdag door de rechtbank behandeld.

Langer houdbaar

Sievecorp werd opgericht in 2012. De specialiteit van het bedrijf is het langer houdbaar maken van vloeibaar voedsel zoals melk en sinaasappelsap, zonder dat dat ten kost gaat van de voedingsstoffen. 'Het is prima technologie die zichzelf bewezen heeft,' zegt Mastenbroek, 'en ik heb dan ook alle vertrouwen in een doorstart.'

NOM

Juist omdat de technologie, (het filteren van bacteriën uit de vloeistoffen) zo veelbelovend was, stak de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij in 2015 geld in het bedrijf. Deze lening ziet de NOM niet meer terug, verwacht Mastenbroek.

A2 Dairy

Sievecorp was zelf een van de eignaren van het twee jaar geleden failliet verklaarde A2 Dairy uit Heino. Dat produceerde zogeheten A2A2 melk, die dankzij een iets andere eiwitstructuur makkelijk te verteren zou zijn. Maar dat concept bleek niet levensvatbaar.