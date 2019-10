Woonplein Appingedam wil overlast van jongeren in auto's aanpakken

Ondernemers op Woonplein Appingedam zijn klaar met de overlast van jongeren in auto's op de parkeerplaats. 'We hopen niet dat het probleem verschuift en dat ze een andere plek opzoeken, maar dat het opgelost wordt', zegt Emma de Vries-Veling.

Ze is de eigenaar van tuincentrum GroenRijk Eemsdelta, dat aan het plein gevestigd is. Bij een van de ingangen naar de parkeerplaats is een slagboom geplaatst, die na sluitingstijd dichtgaat. Ook zijn er extra drempels geplaatst en borden opgehangen. Het initiatief is genomen door Visser Vastgoed, de beheerder van het woonplein.



Bandensporen op de parkeerplaats (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Auto door de pui

'Ik snap best dat jongeren zeggen: hier kan je even lekker met je auto staan', zegt De Vries-Veling. Maar het blijft niet bij staan alleen. Volgens haar wordt er ook geraced en gespind: 'Nog niet zo lang geleden is er een auto door de puien gekomen. Het geeft natuurlijk gevaarlijke situaties. Dat gebeurt als er geen klanten zijn, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als er wel klanten zijn.'



Een van de geplaatste drempels (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Rotzooi

Omwonenden hebben aangeveven dat ze soms last hebben van harde muziek vanuit de auto's. Die is ook in de winkels te horen. 'En wat te denken van de rotzooi die achtergelaten wordt. We hopen dat de maatregelen werken.'

Lees ook:

- Appingedam mag Bristol weren aan rand Stad: 'Dit is goed voor andere gemeenten'