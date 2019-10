Bezorgde Vlagtwedders: 'Ambulance haalt aanrijtijden niet'

Inwoners van Vlagtwedde maken zich zorgen over de ambulancezorg. Initiatiefnemers van een petitie willen dat de ambulancepost Vlagtwedde ook 's nachts en in het weekend wordt gebruikt. Hun petitie is nu bijna 1100 keer ondertekend.

Volgens de initiatiefnemers gebeurt het te vaak dat de ambulance er niet binnen een kwartier is. 'Laatst was er een ongeval en dan duurt het twintig minuten voor dat die ambulance er is', vertelt Hendrik Klap van Gemeentebelangen Westerwolde.

Problemen vooral 's nachts

Volgens Klap gaat het vooral in het weekend en de avond- en nachturen fout. 'De ambulance moet dan uit Winschoten of Stadskanaal komen en dan is de aanrijtijd te lang. Op papier zal alles wel kloppen, maar in de praktijk is het weerbarstiger.'

Daarom willen de opstellers van de petitie dat de ambulancepost van Vlagtwedde beter benut wordt. 'Die moet 24 uur per dag en zeven dag in de week open zijn', zegt Klap. Op dit moment is de post alleen doordeweeks op werktijden bemand.

'Geen toegevoegde waarde'

Bert Benthem, directeur van Ambulancezorg Groningen, is geen voorstander van dat idee. Volgens hem heeft het verruimen van de openingstijden van de post 'geen toegevoegde waarde' en is de ambulancezorg 'goed geregeld'.

Toch begrijpt Benthem de zorg van de Vlagtwedders wel, maar wijdt dat aan een gebrek aan kennis. 'Ik denk dat het goed zou zijn om een keer uit te leggen wat ambulancezorg Groningen is en hoe het georganiseerd is.'

In gesprek

Daarom gaat Benthem volgende week met de initiatiefnemers van de petitie om tafel. 'Ik hoop dat ik een aantal onduidelijkheden weg kan nemen zodat er begrip ontstaat over hoe we het hebben georganiseerd.'

Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Want de initiatiefnemers hebben een helder doel voor ogen: 'Het resultaat moet zijn dat de ambulancepost 24/7 open moet zijn in Vlagtwedde'.

