Tekort jeugdzorg drukt zwaar op begroting Loppersum

Voor inwoners gaat er weinig veranderen. De gemeentelijke belastingen gaan gemiddeld met 0,28% omhoog: voor komend jaar een paar euro per huishouden.

Ton extra per kind

De financiële malheur komt vooral door de tekorten op de jeugdzorg. 'We krijgen minder van het Rijk, terwijl de kosten flink oplopen. Het verschil daartussen wordt steeds groter', zegt financiën-wethouder Rudi Slager (ChristenUnie).

Het gaat om grote bedragen. Een kind met een stevige zorgvraag kan de gemeente zomaar een ton extra per jaar kosten.

'Als er tien kinderen bijkomen, betekent dit een tegenvaller van één miljoen euro voor ons als gemeente. Terwijl we daar vanuit het Rijk niets extra's voor krijgen', vult wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) aan.

Minder investeringen

Loppersum heeft daardoor weinig ruimte voor investeringen. Zo gaat de gemeente niet verder met het aanleggen van bermbeton bij landbouwwegen.

'Het huidige project ronden we af en daar komen geen nieuwe stukken meer bij', zegt Slager.

Ons doel is ervoor te zorgen dat er bij de start van de nieuwe gemeente Eemsdelta geen lijken in de kast zitten Hans Engels - burgemeester Loppersum

Versterking loopt nog niet

Door de versterking gaan de dorpen in de gemeente Loppersum de komende jaren ingrijpend veranderen. Terwijl 2019 volgens minister Wiebes het jaar van de uitvoering moest worden, ziet Loppersum daar weinig van.

'De voortgang is uitermate teleurstellend', zegt burgemeester Hans Engels. 'Je ziet op de achtergrond volop ontwikkelingen, maar in onze gemeente stelt het niet zoveel voor. We willen in 2020 aan meer inwoners duidelijkheid geven wanneer zij aan de beurt zijn.'

Het gasdossier kost volgens Engels veel energie: 'Het zit elke dag tussen je oren. Voor medewerkers is het zwaar, je krijgt veel over je heen terwijl het gewone werk ook nog doorgaat.'

Geen lijken in de kast

Het is de laatste begroting voor Loppersum. Op 1 januari 2021 gaat de gemeente op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, samen met Appingedam en Delfzijl.

In aanloop daar naartoe vergaderen de drie colleges van burgemeesters en wethouders elke maand samen. 'Ons doel is om te voorkomen dat er in de eerste maanden van de nieuwe gemeente krantenkoppen voorbijkomen waaruit blijkt dat er nog lijken in de kast zaten. Daar gaan we strak op sturen.'

