Let's Gro gaat weer van start: hier praat je over de toekomst van Stad

De reusachtige maan stond vorig jaar op het Waagplein in Stad (Foto: Dennis Venema (archief))

Deze week is het weer zover. Op de zesde editie van het Let's Gro-festival staat de stad Groningen vier dagen lang stil bij haar eigen toekomst. Dit is onze selectie hoogtepunten van de tientallen sessies en evenementen.

Let's Gro wordt gehouden van woensdag 30 oktober tot en met zaterdag 2 november en heeft zowel ruimtes die je de hele dag kan bezoeken, als tijdelijke sessies waarvoor je je moet aanmelden. Het thema dit jaar is 'Together', ofwel samen.

Dit is onze selectie van evenementen op Let's Gro:

WOENSDAG 30 OKTOBER

13.00: In gesprek over dementie

Welke woonvormen zijn mogelijk voor dementerende mensen? Welk beleid heeft de gemeente? Onder andere de wethhouder en woningcorporaties praten erover op deze vier uur lange themamiddag.

14.00: Masterclass Europese identiteit

Steeds meer studenten en docenten studeren en reizen in het buitenland. Hoe kan je daarmee je identiteit versterken, anders dan foto's op Instagram zetten? Deze sessie, gegeven voor TED-spreekster Taiye Selasi, is in het Engels.

19.30: Ervaringen met mantelzorg

Ingrid Keestra schreef een boek over mantelzorgen voor iemand die de ziekte van Alzheimer heeft. Een presentatie met tips en anekdotes.

19.45: Planetariumshow DOT Groningen

Specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over de maan, het zonnestelsel en nog verder. Je moet wel kaartjes reserveren.

DONDERDAG 31 OKTOBER

9.00: Lancering nieuwe campagne Groningen

Een verzameling sessies rondom het 'merk' Groningen. Direct bij de start wordt de nieuwe merkstrategie bekend gemaakt, die een vervolg geeft aan 'Er gaat niets boven Groningen'. Om 11 uur wordt er gebrainstormd hoe Groningen in 2025 een voorname Nederlandse stad voor congressen kan worden. Om 14 uur onthullen toeristische ondernemers hun visie op toerisme in de provincie in 2030.

9.00: Klimaattop Noord NL 2019

In de Suikerfabriek gaat het de hele dag over de klimaatverandering en de nodige actie. Diederik Samsom opent het evenement, daarna zijn er allerlei sessies en showcases op de beursvloer. Aanmelding is verplicht.

13.00: De Lelylijn: hoe en wat?

Er wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over een trein van Schiphol naar het Duitse Hamburg, via Groningen. Het hoe en waarom van de Lelylijn wordt hier in een uur doorgenomen.

14.30: De uitdagingen van mobiliteit in de stad

Deze bijeenkomst trapt af met toelichtingen en ideeën over de omgang met verkeersuitdagingen in Groningen. Daarna is er een gesprek en een rollenspel over verkeerssituaties die zich hier voordoen.

16.00: De Groninger woonbehoefte

Wat kan Groningen leren van Amsterdam als het gaat om sturing op de woningmarkt? Moet er een gemeentelijk woonbedrijf komen? Op weg naar een nieuwe Woonvisie van de gemeente, wordt hier gesproken over alle aspecten van de woningmarkt - inclusief betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen.

19.30: Presentatie plannen Dudok aan het Diep

In deze presentatie worden drie ontwerpen bekendgemaakt voor het Dudok aan het Diep, het inmiddels ontmantelde, maar iconische tankstation aan het Boterdiep. Daarna kan er op worden gestemd.

22.15: Nachtdebat

Hoe kunnen intimidatie en misbruik in het Groninger uitgaansleven teruggebracht worden? Wat zijn de voor- en nadelen van lachgasverkoop? Een uur lange discussie in The Student Hotel.

VRIJDAG 1 NOVEMBER

10.00: Better together

Groningen wordt steeds internationaler, qua studenten en expats. Hoe behoudt Groningen de 'sociale cohesie' met die veranderingen? In het Engels schijnen experts hun licht.

13.00: Gronings voor Internationals

Marlene Bakker, Olaf Vos en Goffe Jensma schetsen de ontwikkelingen van de Groningse taal in het Stadse - en internationale. Tussendoor wordt er muziek gespeeld. Olaf Vos geeft een spoedcursus Grunnegs voor Nederlands- en Engelstaligen.

13.00: Gezonde Stad

Hoe wordt en blijft Groningen een gezonde stad, zeker als er zoveel inwoners bij komen deze en komende jaren?

13.30: Klimaatadaptief Groningen

Groningen moet steeds beter overweg kunnen met hitte, wateroverlast en droogte. In deze talkshow worden de problemen en oplossingen besproken.

14.00: Experimenteren met het Suikerunie-terrein

De Loskade, de wijk die verrijst op het Suikerunieterrein, wordt gebruikt als experiment voor de gemeente Groningen. Welke experimenten moeten er de komende 5 jaar worden gehouden?

17.00: Gesprek met de burgemeester

Een interview met de nieuwe burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Ook vragen uit het publiek worden beantwoord.

18.30: 'De nieuwe winkelstraat'

Projectontwikkelaar Kristiaan Capelle vertelt over vernieuwende projecten en retaildeskundige Hans van Tellingen bepleit 'waarom stenen winkels winnen' in Groningen.

19.30: Toegankelijk Groningen

In deze 'raadsvergadering' gaat het om toegankelijkheidsthema's die beter kunnen in de stad. Er wordt onder andere gesproken over de stad en visuele handicaps, doofheid en beperkingen.

21.00: Slimme, inclusieve steden

TED-spreekster Saskia Sassen legt uit hoe de stad Groningen inclusiever en slimmer kan.

ZATERDAG 2 NOVEMBER

11.00: In gesprek met Joram Krol

Fotograaf Joram Krol kreeg de meest kleurrijke en op straat levende Groningers voor zijn lens. Hij praat over zijn fotografie, maar vooral over zijn verhalen. Er is ook een sessie op donderdag 20.30 uur.

15.30: Wat kan Groningen leren van Ubuntu?

De eeuwenoude Afrikaanse wijsheid Ubuntu ('Ik ben, omdat wij zijn') staat in het teken van verbonden zijn met elkaar en de natuur. Ook op woensdag 19.00 uur is er een uur lang een gesprek over dit onderwerp.

En er zijn deze zaterdag nog veel meer bijeenkomsten en workshops op zaterdag. Die zie je hier in een overzicht.