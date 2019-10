CDA staat nog niet te springen om plek in Oldambtster coalitie

'Er moet nog heel wat water door het Winschoterdiep voordat wij zeggen: we gaan ervoor.' Dat zijn de woorden van CDA-voorman Tim van Bostelen over toetreding tot de coalitie van Oldambt.

Na het opstappen van wethouder Kees Swagerman (SP) vanwege bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wmo komt de coalitie van Oldambt drie zetels te kort voor een meerderheid. Om die meerderheid terug te krijgen hebben ze linksom of rechtsom het CDA nodig.

Niet overtuigd

De coalitiepartijen en het CDA hebben meerdere keren met elkaar gesproken, maar CDA-fractievoorzitter Van Bostelen is nog niet overtuigd. 'Cijfermatig zijn wij nodig, maar er kan nog geen strik omheen.'

Daarnaast levert hij stevige kritiek op de bezuinigingsplannen van het college. 'In het herstelplan dat voor ligt zie ik echt geen visie', zegt Van Bostelen. 'Ze zeggen wel eens dat het klaar is met de kaasschaafmethode om te bezuinigen, maar er is gewoon weer een nieuwe kaasschaaf gevonden.'

Vraagtekens

Verder zet Van Bostelen vraagtekens bij voorstellen van het college van burgemeester en wethouders: 'Er moet voor vijf ton bezuinigd worden op sportvoorzieningen, maar ondertussen ligt er wel een voorstel om drie ton te investeren in een hockeyveld. Dat begrijp ik niet zo goed.'

Hoe de inwoner van Nieuwolda de bezuinigingen wel voor zich ziet, wil hij niet prijsgeven. 'Daar doe ik in de pers geen uitspraken over, dat onderwerp komt namelijk nog op tafel.'

Pact gesloten

Ondertussen blijven de coalitiegesprekken gaande. Niet alleen met het CDA, maar ook met de ChristenUnie en D66. Er moet in elk geval één van die twee partijen bij om tot een meerderheid te komen. Het was lang een geheim dat de drie partijen samenwerken, maar nu komt Van Bostelen er openlijk voor uit. Er is inderdaad een pact gesloten tussen de drie.

Van Bostelen: 'Het plan is om met zijn drieën op te trekken. Wij willen er ook alles aan doen om de coalitie zo breed mogelijk weg te zetten', zegt Van Bostelen. Maar de vraag is hoe sterk het pact is.

De CDA'er: 'Als op enig moment blijkt dat de ChristenUnie wel mee kan gaan, maar D66 niet, dan is het voor mij geen wet van Meden en Perzen dat je bij elkaar blijft.' Van Bostelen is dus bereid het pact te verbreken, in ruil voor een plek in het college.

11 november

Voor echt zeker is uit welke partijen de nieuwe coalitie zal bestaan, is het dus nog even afwachten. Op 11 november wordt over de bezuinigingsplannen van Oldambt gesproken.

Van Bostelen daarover: 'De intentie is om vóór die dag een oplossing te hebben voor de begroting. Wat betreft het coalitieakkoord kan het nog iets langer duren.'

Lees ook:

- PvdA'er Engelkens probeert nieuwe coalitie Oldambt te smeden

- Weglopen Gemeentebelangen Oldambt komt 'als donderslag bij heldere hemel'

- Herstelplan klaar: zo wil Oldambt haar financiële problemen oplossen