Eigenaresse na overval eetcafé in Stad: 'Zelfs de centjes wilden ze mee'

Dat zegt Marije Boelens-Munneke, mede-eigenaresse van Eetcafé De Stadstuin in Stad.

Het is rond 21.00 uur maandagavond als haar horecazaak aan de Koninginnelaan wordt overvallen. Twee medewerkers zijn dan net aan het afsluiten. De een haalt nog even een doekje over de bar, zijn collega doet op een laptop alvast de bestelling voor de volgende dag.

Belletje

Het deurbelletje in de portiek dat normaalgesproken de binnenkomst van gasten aankondigt, is nu de waarschuwing voor heel iets anders. Twee mannen met bivakmutsen en donkere kledij stormen de zaak binnen. Allebei halen ze een mes tevoorschijn.

De medewerkers hebben direct door dat het mis is. 'Geld, geld, zo snel mogelijk geld!', schreeuwen de overvallers. De laatste gasten zijn op dat moment al vertrokken.

Eén van de overvallers richt zijn mes op een medewerker, die onder dwang met hem mee moet achter de bar om daar de kassa te openen. Voor een minimale buit, blijkt achteraf.



Café-restaurant De Stadstuin aan de Koninginnelaan, vlak na de overval.

Joey Lameris/112Groningen)



Centjes

'Het was een druilerige maandagavond. Niet onze beste avond van het jaar, laten we het daar maar op houden', zegt Boelens-Munneke. 'Ze wilden ook echt álles mee hebben. Zelfs de laatste centjes uit de kassa.'

Ik had daar liever zelf gestaan Marije Boelens-Munneke - mede-eigenaresse

In verband met het lopende onderzoek mag de eigenaresse niet vertellen hoeveel er precies is buitgemaakt. Om honderden euro's gaat het in ieder geval niet, zegt ze.

'Dat is geen hogere wiskunde. Tachtig procent van onze klanten pint bovendien. Dus ik vind het echt totaal niet in verhouding staan met de emotionele gevolgen voor onze medewerkers. De daders nemen zo'n groot risico, voor een minimale buit.'

De Stadstuin vlakbij het Noorderplantsoen opende eind 2017 de deuren. Daarvoor heette het restaurant De Markies. De Stadstuin heeft ook een vestiging aan de Hereweg.



Doe wat ze vragen, niet stoer lopen doen Marije Boelens-Munneke - mede-eigenaresse

Schuldgevoel

De eigenaresse baalt dat ze tijdens de overval zelf niet aan het werk was. 'Ik had daar liever zelf gestaan. Nu overkomt het mijn personeelsleden. Dat is echt geen fijn gevoel. Ze zijn erg geschrokken en hebben voorlopig vrij gekregen.'

Het scenario kwam weleens ter sprake, met name als het personeel na sluitingstijd zat te borrelen, vertelt ze. 'Ik heb ook altijd gezegd: geef de overvallers wat ze willen. Doe wat ze vragen, niet stoer lopen doen. Gelukkig deden ze dit en is er niemand gewond geraakt.'

De medewerkers krijgen slachtofferhulp. 'Ik heb het daar met ze over gehad. Een van hen is een hele rustige jongen. Hij vertelde me dat het naar omstandigheden goed met hem gaat, maar agenten zeiden dat de klap later kan komen. Dus ik zei dat het goed is om de hulp te aanvaarden.'

Beelden

Na de daad gaan de overvallers er rennend vandoor. Waarschijnlijk verder de Koninginnelaan in, richting de binnenstad. 'Het valt net buiten onze camera, maar daar lijkt het wel op', zegt Boelens-Munneke. De daders zijn op de camerabeelden goed te zien, al zijn de personen door hun donkere kleding lastig te identificeren.

In de tussentijd hebben twee buurtbewoners zich gemeld met privé-camerabeelden, mogelijk opgenomen door een deurbel met ingebouwde camera, zegt de eigenaresse. 'Ik weet alleen niet hoe bruikbaar die beelden zijn en wat daarop te zien is.'

De politie bevestigt dit, maar kan er inhoudelijk niets over loslaten omdat het onderzoek loopt.

Daders nog niet gepakt

De twee daders lopen dus nog vrij rond. De politie plaatste maandag opnieuw een getuigenoproep. Daar heeft nog niemand op gereageerd, laat een woordvoerder weten.



'Ik heb het idee dat het jonge mensen zijn. Mijn collega's dachten dat ook gelijk. En uit de actie blijkt ook wel dat het geen professionals zijn', besluit de eigenaresse.

Dinsdagavond is het café-restaurant gewoon open voor publiek.

