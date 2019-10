Burgemeester Westerwolde boos: herstel het politiebureau Ter Apel (update)

De politie heeft zonder overleg veranderingen doorgevoerd, omdat het politiebureau niet meer aan de arbo-eisen voldoet.

Sinds oktober worden arrestanten niet meer in Ter Apel afgehandeld, maar moeten ze naar Stadskanaal en Winschoten. En daarmee wordt een belangrijke afspraak met de gemeenteraad geschonden, want in 2016 is afgesproken dat het politiebureau 24/7 in bedrijf moet zijn.



Ik was al kwaad en dan wordt je nog kwader als je daar achter komt Jaap Velema - burgemeester

Deze afspraak is nu geschonden. Het bureau is nog maar deels in gebruik en agenten beginnen hun diensten in Stadskanaal.

Eisen

De burgemeester hield zich, toen dit bekend werd, op de vlakte en wilde een gesprek afwachten met de eenheidsleiding politie Noord-Nederland. Dinsdag komt hij met andere eisen: 'De politie moet de zaken herstellen, zodat de locatie in Ter Apel gebruikt kan worden als volwaardig politiebureau', vertelt Velema.

De burgemeester heeft de afgelopen dagen dossiers doorgekeken om uit te zoeken of de gemeente fouten heeft gemaakt, maar dat blijkt niet het geval. 'Ik was al kwaad en dan wordt je nog kwader als je daar achter komt', zegt Velema.

Asielhoofdstad

'Deze veranderingen staan haaks op de afspraken die er zijn gemaakt. Ter Apel is de asielhoofdstad van Nederland, die kun je niet afdoen als klein steunpunt. Zeker in relatie tot het feit dat er op dit moment sprake is van een sterke toename van de instroom van asielzoekers en in het bijzonder de 'veilige landers', waarmee het risico op overlast toeneemt.'

De burgervader wil dat de agenten hun werkzaamheden weer gaan opstarten in Ter Apel. 'En dat de politie vervolgens een handreiking doet dat dit nooit meer gaat gebeuren', vervolgt Velema.



We zijn in ons pak genaaid Pieter Dinkla - raadslid VVD

Gemeenteraad

Eerder werd de gemeenteraad woest toen bekend werd dat deze verandering waren ingezet. 'Van dit verhaal val ik van mijn stoel', zei Gerard Heijne (Gemeentebelangen). 'We zijn in ons pak genaaid', vindt Pieter Dinkla (VVD). 'Wij worden hier straks op aangesproken', stelde een boze Stienus Melis (PvdA).

De politie laat weten dat er gesprekken zijn geweest tussen de gemeente en de politiechef. Die lopen op dit moment nog. Een uitgebreidere toelichting willen ze niet geven.

