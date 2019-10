KPN legt glasvezel aan voor alle huishoudens en bedrijven in de stad Groningen

Huizen en bedrijfspanden in de stad Groningen krijgen binnen afzienbare tijd allemaal een glasvezelaansluiting. KPN NetwerkNL werkt aan invulling van een plan hiervoor. De bedoeling is dat heel de stad over ruim twee jaar van glasvezel is voorzien.

Precieze details over welke delen van de stad wanneer glasvezel krijgen en hoeveel huishoudens het exact betreft, kan KPN NetwerkNL nog niet geven. 'Het plan is relatief concreet, we werken het nu verder uit', laat KPN-woordvoerder Linda van de Veen weten.

Het glasvezelplan van KPN voor Groningen is onderdeel van een groter investeringsproject dat voor eind 2021 één miljoen huishoudens van een snelle verbinding moet voorzien. Veel buitengebieden hebben al glasvezel. Aanleg van de snelle telefoon- en datakabel in stedelijke gebieden komt nu pas op stoom.

Laatste stukje kabel

Waar het in de plannen van KPN NetwerkNL om gaat, is de aanleg van de laatste meters glasvezel van de grijze kastjes op straat naar de voordeur. In Groningen ligt al wel een hoofd- en wijknetwerk van glasvezel, maar juist het laatste stukje naar woning of bedrijf ontbreekt in het overgrote deel van de stad. Alleen nieuwbouw wordt sinds een jaar of drie in de meeste gevallen voorzien van glasvezel.

Waar in de stad panden al glasvezel hebben is te zien op deze kaart van het bedrijf Stratix. Dat houdt voor heel Nederland de aanleg van glasvezel en ook andere telecomverbindingen bij.

Bij de uitrol van 'glas' concentreert KPN zich nu op de grotere kernen. Zo is in Hoogezand de aansluiting van bijna tienduizend adressen bijna gereed. Ook in Drachten en Emmen wordt er aan gewerkt. Onlangs kondigde KPN NetwerkNL aan in Zuidhorn te beginnen met de aansluiting van drieduizend adressen.

Ambitie is heel Nederland

'Waar we beginnen is van veel factoren afhankelijk', legt woordvoerder Van de Veen uit. 'Het kan afhangen van de infrastructuur, van gesprekken met gemeenten of van de beschikbaarheid van aannemers.' De ambitie is uiteindelijk heel Nederland aan te sluiten, zegt KPN.

Eerder kondigde ook VodafoneZiggo aan woningen in de stad van snel(ler) internet te voorzien. Abonnementen worden onder de naam ZiggoGiga aan de man gebracht. Consumenten moeten daar met een maandprijs van 99 euro stevig voor in de buidel tasten. Daar krijgen ze internetverbinding voor met een downloadsnelheid van één Gigabit per seconde.

Scherp in de gaten

Beide bedrijven houden elkaar scherp in de gaten bij de aanleg van snelle internetverbindingen. Telecomspecialisten zien er een haasje-over in. Begint de ene partij op een bepaalde plek, dan volgt de ander veelal snel.

De plannen van KPN worden in dit verband ook gezien als een reactie op de voornemens van VodafoneZiggo. Woordvoerder René Loman van dat bedrijf wijst erop dat VodafoneZiggo een glasvezelnetwerk heeft dat 93 procent van het land dekt. 'We zijn eigenlijk, op een paar witte vlekken na, klaar met verglazen en hebben nu veertigduizend kilometer glasvezel liggen. Ons hoofdnetwerk en de netwerken tot in de wijken bestaan uit glasvezel.'

Daar raakt Loman aan een verschil met KPN. VodafoneZiggo maakt voor het laatste stukje kabel naar de woning namelijk gebruik van de coaxkabel die er al ligt. 'Daar gebruiken we nieuwe technologie voor en die wordt steeds verder geüpgraded. De komende jaren kunnen we de snelheid verhogen tot tien Gigabit per seconde.'

Voor het verbeteren van de coaxkabel hoeven we de voortuintjes niet open te trekken René Loman - VodafoneZiggo

'Daar hoeven we dan niet de voortuintjes van de mensen voor open te trekken', voegt Loman daar als een steek naar KPN aan toe. KPN doet dat namelijk wel bij het leggen van de glasvezelkabels naar de woningen.

In een dag open en dicht

Daarbij belooft KPN de overlast wel beperkt te houden. 'We doen het straat voor straat en streven ernaar binnen een dag de boel open en weer dicht te hebben.' Bewoners die een glasvezel in de meterkast krijgen hoeven die overigens niet te gebruiken. KPN legt slechts het netwerk aan. Welke aanbieder de internet-, tv- en telefoondiensten gaat leveren is een vrije keuze.

Glas heeft volgens KPN wel een onbetwiste voorsprong op coax. 'Het is de enige toekomstbestendige techniek', stelt KPN. 'Coax is vooralsnog net zo goed, maar kijken we naar de exponentiële groei van het dataverkeer dan is glasvezel daar zeker klaar voor.'

Tik op de vingers

KPN kreeg vorige week overigens een tik op de vingers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die vindt dat KPN glasvezel-initiatieven van andere - vrijwel altijd kleinere partijen - regelmatig frustreert. KPN doet dat volgens de ACM door gerichte aanleg van glasvezelnetwerken, waardoor de businesscase van andere partijen onderuit wordt gehaald.

Ook heeft KPN er volgens de ACM een handje van investeringen aan te kondigen waardoor gebieden voor anderen op voorhand zakelijk al minder interessant zijn.

KPN zegt zich hier niet in te herkennen. 'We rollen op dit moment in ruim zestig gebieden glasvezel uit. Als we een concurrent tegenkomen gaan we altijd in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld samen uit te rollen.'

Andere netwerken

In Nederland zijn 3,5 van de acht miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel. Die markt wordt beheerst door de twee telecomreuzen KPN en VodafoneZiggo, met elk een eigen netwerk van glas. Daarnaast is er een aantal kleinere partijen die regionaal of lokaal actief zijn.

In Noord-Groningen legt Rodin Broadband een snel netwerk aan, met hulp van de provincie. In Westerwolde is Glasdraad actief en in het Westerkwartier werkt een bewonersinitiatief aan een netwerk. Verder zijn er kleinere netwerken zoals dat van Stichting Kabelnet Veendam en Kabelnoord, dat vooral in Friesland zit.

